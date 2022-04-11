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Российская газета

Минобороны: В Мариуполе находится большое количество наемников из Европы

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По данным радиоперехватов, в Мариуполе находится значительное количество иностранных наемников. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.


По его словам, они находятся в оккупированных районах города вместе с нацистами из запрещенного в РФ батальона "Азов" и остатками украинских вооруженных сил. Конашенков рассказал, что радиопереговоры, помимо украинского и русского языков, ведутся еще на шести языках, в основном европейских.

Он отметил, что в городе сейчас заблокированы не защитники так называемых "европейских ценностей". Там находятся иностранные наемники, которые прибыли "убивать славян за американские доллары". При этом прикрываясь "живым щитом" из мирных граждан.


Александр Степанов

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Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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