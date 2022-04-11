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Российская газета

Мизинцев: В портах Украины остаются заблокированными 77 иностранных судов

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Источник изображения: Константин Сазончик/ТАСС

В субботу вечером руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 362 иностранных гражданина из 13 государств.

Генерал также сказал, что в портах Украины по-прежнему остаются заблокированными 77 иностранных судов из 18 стран. "Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море", - отметил Мизинцев.

Он напомнил, что наши военные ежедневно с 08:00 до 19:00 по московскому времени открывают морской гуманитарный коридор. Он представляет собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины. Протяженность этого коридора - 80, ширина 3 морских мили. "Информация о действии морского гуманитарного коридора объявлена в навигационных предупреждениях через Всемирную службу навигационных предупреждений (район № 3, г. Кадис, Испания)", - уточнил генерал.

Он добавил, что ежедневно каждые 15 минут на международных каналах № 14 и 16 УКВ-радиосвязи представители ВМФ России на английском и русском языках передают сообщения с детальной информацией о порядке функционирования Морского гуманитарного коридора. "При этом киевские власти по-прежнему не подтверждают и всячески уклоняются от взаимодействия в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора", заявил Мизинцев.

Что касается России, то по словам генерала, наша страна принимает весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.

Руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию в очередной раз призывал Международную морскую организацию, а также руководителей компаний-судовладельцев оказать влияние на официальный Киев с тем, чтобы для деблокировать и обеспечить безопасный выход иностранных судов из украинских портов.


Юрий Гаврилов

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Испания
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Украина
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