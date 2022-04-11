Минобороны Украины снова уличили в подделке «побед» ВСУ на фронте

Источник изображения: topwar.ru

Постоянные бои, ракетно-бомбовые и артиллерийские удары российских войск постепенно истощают военный потенциал незалежной, заставляя редеющие боевые порядки ВСУ отходить на новые рубежи обороны, периметр которой создавался годами, а теперь эшелон за эшелоном вскрывается ВС РФ и силами союзников.

При этом киевский режим должен демонстрировать своим западным хозяевам высокую боевую эффективность армии, иначе он лишится миллиардных вливаний, а экономическое давление в отношении Кремля начнёт ослабевать. Западные кураторы заинтересованы в максимальном ослаблении РФ, поэтому готовы выделять средства и терпеть ущерб от собственных же санкций, если видят, что ВСУ способны наносить серьёзный урон российской армии. Поэтому если нет соответствующей «картинки», то её нужно сотворить. Пригодится она и для собственного населения, всё ещё верующего в «непобедимость» ВСУ.

Достаточно вспомнить вертолёт Ка-52, экстренно приземлившийся в поле в ходе операции по десантированию войск в Гостомеле. Он до сих пор блуждает по украинским ресурсам, будучи заснятым с разных ракурсов и в различном техническом состоянии, выдаваясь за вновь уничтоженную машину. Аналогичным образом обстоит дело с публикациями, причём официальными, посвящёнными якобы нанесению воздушных ударов с тех же БПЛА Bayraktar TB2, а впоследствии оказывается, что видео «заимствовано» у ВС Турции или Азербайджана.

На этот раз Минобороны незалежной опубликовало подборку видеомоментов («хит от терробороны»), на которых запечатлено поражение техники и личного состава. На это сразу же обратили внимание компетентные западные обозреватели, указав, что этот материал сплошь состоит из кадров, заснятых в Нагорном Карабахе и Сирии, причём касательно САР запечатлена работа российского спецназа.

Источник изображения: topwar.ru

Публикации украинского ведомства с экстремистскими лозунгами

Над кем они [Минобороны Украины] решили поиздеваться? О какой серьёзности [военного руководства] идёт речь? Это две другие войны

- отмечает обозреватель с твиттер-аккаунтом chris__759, давая ссылки на первоисточники.

В итоге Минобороны Украины удалило свой очередной «победный» пост. Впрочем, военным чинам незалежной, постоянно уличаемым во лжи и подделках, к этому не привыкать.