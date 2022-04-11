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Российская газета

The Telegraph: Британским летчикам запретили провоцировать ВКС РФ

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Источник изображения: Алексей Куденко/РИА Новости

Молодым британским летчикам запретили провоцировать ВКС РФ над Черным морем.

Издание The Telegraph сообщает, что в Румынию были переброшены четыре истребителя Eurofighter Typhoon королевских ВВС и около 150 военнослужащих для охраны границы НАТО с Украиной. Перевод статьи опубликован на портале "ИноСМИ".

Летчики разместились на авиабазе на побережье Черного моря примерно в 300 километрах от зоны боевых действий на юге Украины. Молодых пилотов напутствовал сам командующий ВВС Британии главный маршал авиации сэр Майк Уигстон.

Он подчеркнул, что некоторым летчикам едва перевалило за двадцать лет, и они лишь недавно окончили обучение. Теперь им предстоит принимать важные решения в небе, которые не должны повлечь за собой столкновение с Россией.

"Они должны понимать порядок действий и правила ведения боя: когда им надо отвечать, а когда они не должны этого делать. И здесь очень важен уровень подготовки, натренированности и слаженности", - пояснил он журналистам.


Олег Корякин

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Страны
Великобритания
Россия
Румыния
Украина
Продукция
EF-2000
Проекты
NATO
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