Шесть военно-транспортных самолётов ВВС НОАК совершили посадку в Белграде

Источник изображения: topwar.ru

Сразу шесть военно-транспортных самолетов ВВС НОАК приземлились вечером в пятницу в Белграде, появившись в воздушном пространстве Европы со стороны Турции.

В пятницу вечером сайты, отслеживающие маршруты движения авиации, сообщили, что военно-транспортные самолеты Y-20 ВВС НОАК были замечены в воздушном пространстве Турции. Как потом оказалось, двигались они в сторону Сербии, где и осуществили посадку в аэропорту Никола Тесла в Белграде. По имеющимся данным, всего в Сербию прибыло шесть китайских транспортников, сначала четыре, а затем еще два.

Появление сразу шести китайских военно-транспортных самолетов над Европой вызвало если не панику, то настороженность, так как никто не понимал, зачем и куда они направляются, тем более на фоне проводимой на Украине российской военной операции. А самым главным вопросом был, что именно везут самолеты НОАК. Какие только предложения не высказывались, вплоть до того, что Пекин перебрасывает в Сербию китайские войска для охраны месторождений лития, и даже российские войска для удара по Европе изнутри Европы.

Источник изображения: topwar.ru

На самом деле военно-транспортная авиация НОАК доставила в Сербию закупленный еще в 2020 году зенитно-ракетный комплекс FK-3, являющийся экспортной версией китайской системы противовоздушной обороны средней дальности последнего поколения HQ-22. Впервые комплекс был показан на выставке в Чжухае в 2016 году. ЗРС HQ-22 заменяет в НОАК устаревшие ЗРК HQ-2. Всего сербы закупили три батареи FK-3. Как сообщается, Сербия стала первым известным покупателем китайской ЗРК FK-3.

В отличие от базовой системы HQ-22, имеющей радиус поражения до 150-170 км и высоту поражения от 50 м до 27 км, экспортный вариант FK-3 имеет зону поражения до 100 км по дальности, высотные параметры поражения такие же.