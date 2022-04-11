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РИА Новости

Киев решил забыть о теракте в Краматорске, заявил Кива

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Обломки ракеты "Точка-У" в Краматорске
Обломки ракеты "Точка-У" в Краматорске.
Источник изображения: © REUTERS / Stringer

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива считает, что расследование удара ракетой "Точка-У" по Краматорску в Донецкой области покажет причастность украинских войск к нему, поэтому Киев решил забыть о нем.

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске. Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. В ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.



"Теракт, произошедший в Краматорске, власть (Владимира) Зеленского решила, замалчивая, просто забыть. Понимая, что даже поверхностное разбирательство покажет прямое участие в нем ВСУ. Серийный номер ракеты, убившей десятки мирных людей, и траектория полёта, указывающая на место пуска, подтверждает, что данное страшное преступление совершила доблестная украинская армия", - написал Кива в Telegram-канале.

По его мнению, поэтому украинские и западные СМИ переключились "на более удобную постановку - "Буча", фото и видео из этого города РФ ранее назвала провокацией и инсценировкой.

Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что нужно быть готовыми к дальнейшим провокациям со стороны Украины.

По заявлению МО РФ, киевский режим, по подтвержденным данным, готовит провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в населенном пункте Ирпень Киевской области. Минобороны РФ ранее также сообщало о подготовке Киевом провокации с хлором в Харьковской области.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Точка-У
Компании
Минoбороны РФ
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