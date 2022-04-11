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WarSpot

Британия расширяет заказ на бронетранспортёры Boxer

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Источник изображения: warspot.ru

Британские войска получат больше новых бронетранспортёров. Вчера, 9 апреля, пресс-служба Минобороны Великобритании сообщила о расширении заказа на бронемашины Boxer.

В 2019 году Великобритания заказала 523 бронетранспортёра Boxer. Машины будут производиться совместно с Германией с дальнейшим увеличением доли Британии в производстве и обслуживании. Стоимость сделки оценивается в 2,8 миллиарда фунтов стерлингов, при этом стоимость дополнительных 100 БТР-ов не озвучивается по “коммерческим причинам”.

БТР Boxer

Источник изображения: army.mod.uk

Boxer – многоцелевой бронетранспортёр с колёсной формулой 8×8. Машина является немецко-голландской разработкой и имеет модульную конструкцию, что позволяет ей нести различное вооружение, включая автоматические пушки или противотанковые ракеты. Кроме того, на базе Boxer выпускаются мобильные командные пункты, бронированные медицинские машины и т. д.

За счёт дополнительной композитной брони БТР Boxer является одной из самых защищённых машин в своём классе. При полной боевой нагрузке эти бронетранспортёры имеют массу 36,5 т и способны развивать скорость до 103 км/ч.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Продукция
Boxer GTK
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