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Интерфакс-АВН

Столтенберг сообщил о планах разместить постоянный усиленный контингента на восточных границах НАТО

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Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг.
Источник изображения: Йенс СтолтенбергФото с сайта НАТО

Лондон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - НАТО рассматривает возможность постоянного размещения усиленного контингента на восточной границе альянса, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью, опубликованном в воскресенье в The Sunday Telegraph.

"НАТО разрабатывает планы по развертыванию постоянных полномасштабных вооруженных сил на границе", - сказал он.

"В рамках серьезного "перераспределения" на смену относительно небольшому присутствию альянса на восточном фланге придут значительные силы", - продолжает издание.

По данным издания, "натовское командование в настоящее время разрабатывает варианты перераспределения".

"То, что мы наблюдаем сейчас - это новая реальность, поэтому мы обратились к нашим командующим разработать варианты того, что мы назвали перераспределением, долгосрочной адаптацией НАТО. Я ожидаю, что руководство НАТО примет решения на этот счет на саммите, который пройдет в Мадриде в июне", - сказал генсек альянса.

"Столтенберг отметил, что под непосредственным командованием (НАТО) в восточной части альянса уже сейчас находятся 40 тыс. солдат - это примерно в десять раз больше, чем несколько месяцев назад", - пишет The Sunday Telegraph.

Ранее Столтенберг неоднократно заявлял о необходимости усиления восточного фланга альянса.

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