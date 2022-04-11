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РИА Новости

ВС России уничтожили штаб нацбата "Днепр" в Днепропетровской области

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские военные ликвидировали штаб и место базирования националистического батальона "Днепр", заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение ночи в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона "Днепр", куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников", — сказал он.

Также, в Николаевской и Харьковской областях были уничтожены украинские комплексы ПВО С-300.

Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
С-300
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
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