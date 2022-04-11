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Российская газета

Оператор ПТРК "Штурм-С" в одиночку разгромил усиленный взвод ВСУ

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Источник изображения: rg.ru

Оператор российского ПТРК "Штурм-С" в одиночку остановил усиленный взвод ВСУ.



В ТГ-канале военкора телеканала ВГТРК Евгения Поддубного опубликован рассказ оператора самоходного ПТРК "Штурм-С", который один смог разгромить усиленный взвод ВСУ. По его словам, недалеко от села Грушеваха (Харьковская область) наши инженерные войска наводили переправу, а он на обеспечивал их защиту. В какой-то момент заметил усиленный взвод ВСУ. В колонне был танк, три БМП и "КамАЗ". Первым выстрелом оператор поразил танк, у которого взорвался боекомплект. Затем уничтожил КамАЗ и БМП. В общей сложности было зафиксировано четыре попадания.

Рассказ сопровождался видео, демонстрирующим работу того самого ПТРК "Штурм-С. Это уникальный советский самоходный комплекс до сих пор состоящий на вооружении нашей армии. Был разработан в 1970-е годы легендарным конструктором-оружейником Сергеем Непобедимым. Его можно назвать отцом всех советских ПТРК - "Малютка" и "Шмель" тоже детища Сергея Павловича. Он же создал ПЗРК "Стрела" и "Игла".

Комплекс "Штурм" Сергей Непобедимый вооружил первой в мире сверхзвуковой ПТУР - 9М114 "Кокон". А сам ПТРК можно назвать предтечей российского БМПТ "Терминатор". Он стал первой в Советском Союзе многоцелевой машиной, способной уничтожать не только танки и бронетехнику, но и низколетящие воздушные цели, живую силу противника, полевые укрепления.

В 1996 году на смену "Кокону" пришла более совершенная ракета "Атака".

ПТУР оснащена полуавтоматической, радиокомандной системой наведения с инфракрасным сигналом слежения. Сверхзвуковая скорость ракеты делает ее неуязвимой для радиопомех. Кроме того, специальный режим "Пыль" позволяет ей менять траекторию полета. На начальном отрезке ПТУР летит выше линии визирования, а когда до цели остается 500-700 метров ПТУР снижается.

В отличие от более ранней самоходной ПТРК "Конкурс" в качестве базы для "Штурма" избрали не колесное, а гусеничное шасси МТ-ЛБ. Это делало машину более проходимой, давало дополнительный объем для выдвижной пусковой установки.

Устроена она таким образом - пока "Штурм-С" на марш, ПУ с двенадцатью пусковыми контейнерами спрятана внутри корпуса. А когда надо вести огонь, ПУ захватывает контейнер и переходит в боевое положение. После пуска контейнер отбрасывается в сторону. Перезаряжается установка автоматически. На этот процесс уходит меньше времени, чем занимает полет ПТУР до цели.

"Штурм-С" может похвастаться надежной и комплексной системой защиты, которая помимо брони включает в себя прибор химической и радиационной разведки, фильтровентиляционную установку, а также устройство герметизации корпуса.

При внушительной массе в 12,3 тонны ПТРК способна разгонятся по шоссе до 70 километров в час.

"Штурм-С" прошел Афганскую войну и Чечню, где хорошо проявил себя. Понятно, что противостоять танкам там не пришлось. Пригодились другие умения универсального комплекса. Особенно способность точно поражать малые цели на большом расстоянии. Например, амбразуры, пещеры и хорошо укрепленные огневые точки.


Олег Корякин

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Страны
Афганистан
Продукция
9M14 Малютка
БМПТ Рамка-99
МТ-ЛБ
Штурм
Проекты
ЯО
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