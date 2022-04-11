Почему Грузия отказалась воевать на стороне Украины

Одно из самых русофобских в недавнем прошлом государств на пространстве бывшего СССР – Грузия – внезапно показывает совсем другую политику. Тбилиси вступил в серьезный конфликт с Киевом, который требовал открыть против России «второй фронт». Почему руководство Грузии вдруг оказалось куда более вменяемым, чем украинский режим?

Не секрет, что целью Соединенных Штатов было выстраивание вдоль российских границ русофобского альянса прозападных государств. Государств, которые должны были создавать напряженность у российских границ и превращаться в этакий "либерально-демократический занавес", изолировавший Москву от остального мира. В итоге американцам удалось поспособствовать майдану и "евроатлантическому повороту" в трех постсоветских странах – в Грузии, Молдавии и на Украине.

"Предатели"?

Проблема для США в том, что альянса как такового не получилось. В час великой украинской нужды – после начала российской спецоперации – Киев в рамках своей стратегии "создаю проблему, а потом призываю всех начать ее решать" призвал братьев по евроатлантической интеграции прийти на помощь. "Украине очень помогло бы, если бы сегодня Молдова и Грузия начали предпринимать активные шаги по возвращению своих территорий, которые оккупировала Россия", – заявил руководитель Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

Однако ни Молдавия, ни Грузия по факту не поддержали Киев. Кишинев покорно согласился платить России за газ в рублях, а премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прямым текстом заявил, что его страна не собирается принимать антироссийских санкций. И не изменил свою позицию даже после того, как Южная Осетия (которую Грузия до сих пор считает своей территорией) анонсировала проведение референдума о вхождении в состав России. Собственно, из-за такой линии Тбилиси Владимир Зеленский отозвал из Грузии украинского посла.

Однако дальше – больше. Украинские власти обвинили Грузию не только в нейтралитете, но и в помощи России. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Грузия предоставляет России свою территорию для "осуществления контрабанды военной техники и запчастей". Причем сослалась она на "военную разведку Украины". А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и вовсе нагло потребовал от Грузии доказательств, что она не помогает России обходить санкции.

Спланированная дезинформация

В Тбилиси от таких заявлений, мягко говоря, обалдели. "Это оскорбление грузинского государства и грузин в целом", – ответил украинским коллегам министр экономики Грузии Леван Давиташвили. А Служба государственной безопасности потребовала от Киева доказательств контрабанды, предупредив, что в противном случае будет рассматривать эти обвинения как "спланированную дезинформацию, крайне недружественный и провокационный шаг, направленный на создание внутренних беспорядков в Грузии".

И речь действительно идет о спланированной дезинформации – ведь госпожа Верещук в своих претензиях обращалась не к грузинской власти, а к грузинскому народу. "Речь идет не о макаронах и гречке. Речь идет о военной технике. Почему вы даете правительству Грузии право отдавать приказы спецслужбам о том, чтобы закрывать на все это глаза. Как это возможно?" – заявила она.

Очевидно, что данное заявление можно расценивать как прямое вмешательство во внутренние дела Грузии и призыв к народу выходить на антиправительственные митинги. И партия "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили (который, по едкому замечанию главы "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, был "прошлогодней контрабандой" с Украины) уже анонсировала проведение таких митингов.

Собственно, поводы для них будут появляться и впредь – грузинские власти ожидают новых обвинений от украинских "собратьев" по евроатлантической интеграции. "Новая волна дезинформации и провокаций будет направлена на вызов волнений в Грузии и открытие второго фронта на грузинской территории. Для этого готовится почва, и, как видно, последние заявления руководителей дружественной нам Украины являются частью этой кампании", – говорит председатель парламентского большинства "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

Есть своя история

Подобное поведение Тбилиси может вызвать удивление. Многие искренне считали, что Грузия, будучи страной победившего Майдана, занимает такую же антироссийскую политику, как Украина.

В какой-то степени неожиданным стало поведение Грузии и для американцев, которые считали, что Тбилиси у них глубоко в кармане. Конгресс срочно принял "Акт в поддержку Грузии", пообещав Тбилиси усиление сотрудничества с тонким намеком на то, что позицию по России нужно сделать более проамериканской.

Однако Грузия – это все-таки не Украина. Да, обе страны выбрали "евроатлантический путь развития", обе воевали с российскими войсками, обе заявляют об оккупации Россией части их территории. Однако Грузия, в отличие от Украины, не отождествила свой курс на ЕС и НАТО с превращением в антироссийский плацдарм. Тбилиси, в отличие от Киева, взял курс на нормализацию отношений с Москвой.

Да, одной из причин такой рациональной позиции является качество элит – Грузию сейчас возглавляют технократы, тогда как на Украине всем рулят революционеры и непрофессионалы. Однако эта причина – отнюдь не главная. Главными является структура государственности, а также геополитическое положение.

У Грузии, в отличие от Украины, огромная история государственности. Ей не нужно выдумывать свою историю для выделения своей идентичности из российской, создавая из себя "Антироссию".

"Грузинский национализм зрелый и состоявшийся, тогда как украинский находится в процессе создания. Война в Донбассе стала трагедией Украины и триумфом украинского национализма, но даже на фоне этого триумфа украинский национализм так и не был принят большинством народа. Поэтому его лидеры должны были форсировать свои усилия по нациестроительству, а для этого им нужно было продолжать войну, возгонять ненависть, усиливать разрыв с Россией. В случае с Грузией различия с Россией самоочевидны: другой народ", – поясняет газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Николай Силаев. Наши идентичности существовали раздельно вплоть до конца XVIII века.

Кроме того, для усиления разрыва с Россией Грузии не нужно лепить героев из самых ярых русофобов. В том числе и нацистских приспешников, героизируя при этом грузинские части в СС, интегрируя сотрудничество с нацистами в свой государствообразующий нарратив и вставая таким образом на скользкую тропу расчеловечивания русских.

"Оба моих деда воевали против нацистов. Из 700 тысяч ушедших на фронт 300 тысяч погибло – и большинство грузин гордятся ими. Да, был Грузинский легион, который воевал на стороне немцев, но большинство граждан страны считает их самыми настоящими врагами народа. У нас не было и не могло быть грузинского Бандеры", – заявил газете ВЗГЛЯД на условиях анонимности грузинский политолог, который придерживается вполне себе евроатлантических взглядов.

Нужна своя экономика

Что же касается геополитики, то Грузия – маленькое кавказское государство. Она очень нуждается в России для защиты от внешних угроз. Прежде всего, Турции и Азербайджана (не случайно в Тбилиси нет ни одной протурецкой партии), которые, по мнению грузинских экспертов, пытаются взять под контроль значительную часть экономики страны.

Кроме того, сама грузинская экономика во многом зависит от России – как с точки зрения экспорта (РФ является одним из важнейших торговых партнеров, особенно в области сельского хозяйства), так и в плане инвестиций. Важнейшие объекты в Грузии, в том числе энергетика, принадлежат российским компаниям.

Наконец, туристическая отрасль страны живет во многом за счет россиян. Граждане России в 2021 году совершили более 212 тыс. туристических поездок в Грузию. А это не просто деньги, а межличностные контакты, не позволяющие грузинам пасть жертвой "пропаганды расчеловечивания" россиян.

Да, не все грузины избежали майданутой заразы. Значительная часть населения еще больна, а многие из тех пассионарных грузин, кому близка "украинская" схема отношений с Россией, оказались на Украине. Так, бывший замминистра внутренних дел Грузии генерал Георгий Лордкипанидзе в марте 2022 года был назначен Зеленским заместителем начальника контрразведки Украины. Кроме того, на территории Украины сейчас воюет так называемый Грузинский легион (название не случайно ассоциируется с названием грузинских частей на службе у Гитлера). Он уже отметился пытками над российскими пленными, а руководитель этой банды заявил, что впредь русских вообще в плен брать не будет.

Неудивительно, что грузинские власти от таких "соотечественников" резко открещиваются. "Украина еще в период моего пребывания на посту министра юстиции превратилась в заповедник сбежавших из Грузии преступников. Поэтому мне бы хотелось, чтобы украинские власти… сотрудничали бы не со сбежавшей от нас радикальной оппозицией, а с правительством Грузии", – заявила вице-премьер страны Теа Цулукиани. Но, как выясняется, для Киева грузинские террористы идейно более близкие, чем официальные власти в Тбилиси. Чересчур рациональные, прогрузинские и политически зрелые.

Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета