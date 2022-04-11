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Российская газета

Проверенные огнем: как и зачем модернизировали Т-55 и Т-62

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В апреле 1983 года на вооружение Советской Армии поступили модернизированные варианты танков Т-55 и Т-62.

Переделка этих боевых машин была предпринята на основании постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О мерах по обеспечению комплексной модернизации танков Т-55 (Т-55А) и Т-62", принятого 25 июля 1981 года. Специальная программа предусматривала доведение их до характеристик танков Т-72 и Т-64, а также зарубежных аналогов.

Практическую необходимость модернизации диктовало и использование танков Т-55А и Т-62 в боевой обстановке в Афганистане. Оно показало уязвимость этих машин для современных средств поражения: противотанковых мин и фугасов новых типов, а также кумулятивных гранат. В соответствии с программой до 1985 года планировали модернизировать 2200 танков Т-55А (из 20 тысяч находящихся в танковых частях), а также 785 танков Т-62.

Начнем с Т-55. В новой модификации он получил обозначение Т-55М/АМ. Его модернизация шла в основном по двум направлениям: усиление бронезащиты и вооружения. Последнее решили дополнить управляемыми средствами поражения повышенной дальности. Для этого танк получил комплекс "Кастет", разработанный известным оружейником Аркадием Шипуновым. Он позволял отправлять управляемые снаряды через пушку Д-10Т, установленную на танке. Кстати, ствол пушки в ходе модернизации был дополнен теплозащитным кожухом.

Кроме того, Т-55М/АМ получил комплекс "Бастион" в виде управляемых ракет и электронного блока наведения на цель. Для увеличения точности наведения танк оснастили системой "Волна" с лазерным дальномером и стабилизатором "Циклон"-М1.

Что касается бронезащиты, то решено было усилить и корпус, и башню. Лобовая часть корпуса получила дополнительную коробчатую (комбинированную) броню толщиной 30 мм. Внутри коробок находились бронелисты толщиной 5 мм, к каждому из которых добавляли полимерную прокладку. Эффективность защиты по характеристикам стала соответствовать слою сплошной брони в 250 мм (при попадании калиберного снаряда) и 120 мм - в расчете на снаряд подкалиберный. Дополнительно танк получил комплекс динамической защиты "Контакт-1". Условно он давал прирост толщины бронезащиты на 400 мм.

Комбинированную броню получила и башня. Ее расположили по сторонам от орудия, из-за чего нависающая защита в войсках получила шутливое название "брови Ильича". Бортовые плоскости закрыли противокумулятивными экранами. Специальной броней на швеллерной основе укрепили также днище танка - от фугасных мин.

Танк получил и устройства боевой маскировки в виде агрегата для отстрела дымовых гранат. Была также усилена противорадиационная защита танка в целом и каждого члена экипажа - в отдельности (специальные жилеты). Для защиты от напалма на машине установили систему "Сода".

Модернизации подвергли также двигатель, ходовую часть и радиооборудование.

Работы по модернизации Т-62 шли в аналогичном направлении: установка более совершенного вооружения и усиление бронирования. Он также получил комплекс "Волна", но вместо "Кастета" на нем применили управляемые ракеты "Шексна", а вместо стабилизатора "Циклон"-М1 - стабилизатор "Метеор"-М1. Поменяли и зенитный пулемет: на смену ДКШМ пришел более современный НСВТ. Танк получил также новый двигатель (В-55 у, мощность 620 л.с.) и измененную ходовую часть.

А вот бронирование было выполнено по той же схеме и параметрам, что и на Т-55М/АМ, включая динамическую защиту.

После модернизации танк получили наименование Т-62М. В войсках его называли "убийца "Центурионов" (британский средний танк).

Танки Т-55М/АМ и Т-62М участвовали во многих войнах и конфликтах. Помимо войны в Афганистане, это обе Чеченские, Юго-Осетинская, войны на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Африке. В последние годы международные наблюдатели зафиксировали применение танков Т-62М украинской армией в конфликте с вооруженными силами ДНР и ЛНР.

Оба танка до сих пор состоят на вооружении ряда стран мира.


Олег Галицких

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Страны
Афганистан
Россия
Продукция
Бастион
Т-55
Т-62
Т-72
Проекты
ЯО
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