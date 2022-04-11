Войти
ИноСМИ

Столтенберг: НАТО продолжит наращивать военное присутствие на восточном фланге

156
0
0
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

The Telegraph (Великобритания): Столтенберг заявил о "трансформации" НАТО и отправке военных на восток

По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, альянс продолжит наращивать свой военный контингент на восточном фланге, чтобы, в случае агрессии против его стран-членов, военные без подкрепления смогли бы защитить НАТО.

НАТО прорабатывает планы по отправке постоянных и полномасштабных военных сил к восточным границам для защиты от возможного нападения России, сообщил в интервью The Telegraph Йенс Столтенберг.

Сейчас НАТО находится "в разгаре фундаментальной трансформации", пояснил он. В рамках этого процесса силы альянса на его восточных границах будут усилены для того, чтобы они смогли "отразить попытку вторжения на территорию государств-членов, например, Эстонии или Латвии".

Как пишет The Telegraph, до 24 февраля 2022 года размещение сил НАТО у восточных границ должно было дать сигнал о намерении блока защищать себя от возможной атаки.

"Однако сейчас НАТО готовится к тому, чтобы иметь на своем восточном фланге постоянное присутствие военных в таком масштабе, чтобы они сами по себе смогли защитить альянс от нападения России", — пишет газета.

Сейчас на востоке территории альянса расквартированы 40 тысяч военных. После событий 2014 года НАТО начало самое серьезное усиление своих сил со времен холодной войны и назвал текущие процессы "перезагрузкой".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Латвия
Россия
Эстония
Проекты
NATO
Похожие новости
18.05.2021
"Россия остается большой проблемой": военные НАТО начали маневры в Эстонии
19.07.2019
Опозорили флаг: эстонцы разгромили спецназ Британии
08.07.2019
Российские комплексы "Панцирь-С" "отразили" на учениях в Крыму массированный удар сотни крылатых ракет
25.08.2016
Атом европейского раздора
25.05.2015
Оружие для "холодной войны"
19.06.2013
Страшный сон литовцев
21.11.2011
Кому вершки, а кому корешки на ядерном поле
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.04 04:01
  • 15
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 11.04 02:27
  • 65
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 11.04 02:01
  • 6
Российская армия задействует в спецоперации самоходные минометы "Тюльпан"
  • 10.04 23:21
  • 22605
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.04 21:57
  • 2
Война на Украине – проблема мигрантов
  • 10.04 21:45
  • 3
Правительство в три раза увеличит финансирование льготных кредитов для промышленности
  • 10.04 13:32
  • 77
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 10.04 11:22
  • 134
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 10.04 08:03
  • 2
Новейшие бронеавтомобили "Тайфун-У" впервые будут задействованы в параде Победы в Санкт-Петербурге
  • 10.04 07:55
  • 1
В США рассказали о слежке за российской армией на Украине из космоса
  • 09.04 03:27
  • 19
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 09.04 02:33
  • 2
Россия готовится летать только на отечественных самолетах
  • 09.04 01:46
  • 5
Проблемы импортозамещения в российской микроэлектронике
  • 08.04 17:23
  • 108
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 08.04 16:31
  • 3
Лавров заявил об отходе Киева от стамбульских договоренностей в новом проекте соглашения с РФ