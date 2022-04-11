Столтенберг: НАТО продолжит наращивать военное присутствие на восточном фланге

The Telegraph (Великобритания): Столтенберг заявил о "трансформации" НАТО и отправке военных на восток

По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, альянс продолжит наращивать свой военный контингент на восточном фланге, чтобы, в случае агрессии против его стран-членов, военные без подкрепления смогли бы защитить НАТО.

НАТО прорабатывает планы по отправке постоянных и полномасштабных военных сил к восточным границам для защиты от возможного нападения России, сообщил в интервью The Telegraph Йенс Столтенберг.

Сейчас НАТО находится "в разгаре фундаментальной трансформации", пояснил он. В рамках этого процесса силы альянса на его восточных границах будут усилены для того, чтобы они смогли "отразить попытку вторжения на территорию государств-членов, например, Эстонии или Латвии".

Как пишет The Telegraph, до 24 февраля 2022 года размещение сил НАТО у восточных границ должно было дать сигнал о намерении блока защищать себя от возможной атаки.

"Однако сейчас НАТО готовится к тому, чтобы иметь на своем восточном фланге постоянное присутствие военных в таком масштабе, чтобы они сами по себе смогли защитить альянс от нападения России", — пишет газета.

Сейчас на востоке территории альянса расквартированы 40 тысяч военных. После событий 2014 года НАТО начало самое серьезное усиление своих сил со времен холодной войны и назвал текущие процессы "перезагрузкой".