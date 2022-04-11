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Военное обозрение

Немецкое издание: Украина запросила у Германии поставку самоходных артиллерийских установок PzH-2000

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские власти не оставляют попыток восстановить тяжелое вооружение ВСУ, почти выбитое российской армией в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации. Касается это и артиллерии. Поскольку Запад уже не в состоянии поставлять оружие советского образца, Киев начинает требовать вооружение НАТО.

По данным немецкой прессы, а точнее Welt, в минувшую субботу Киев направил в Берлин запрос на поставку самоходных артиллерийских установок из наличия немецкой армии. По информации источников в Киеве, на которые ссылается издание, киевские власти мелочиться не стали и сразу запросили 100 (сто) единиц САУ PzH-2000 (Panzerhaubitze 2000).

Кроме самих САУ, в запрос входят запчасти и учебные пособия. Все это обойдется Киеву в 1,7 млрд. евро. Взамен переданных ВСУ гаубиц немецкий концерн Krauss-Maffei Wegmann (KMW) должен произвести такое же количество САУ для Бундесвера. Вот только ждать Киеву придется долго, первая партия техники может быть отправлена на Украину не раньше второй половины 2024 года., т.е. через 30 месяцев после подписания. Это связано с тем, что через такой срок немцы смогут произвести первые новые САУ, которые заменят передаваемые.

Но пока это только хотелки Киева, от Берлина никаких официальных заявлений не поступало.

Ну и в отношении информации о вероятной поставке ВСУ словацких самоходных колесных гаубиц М-2000 Zuzana. Такие данные распространяются в Сети, в украинских пабликах это уже назвали "великой перемогой". Однако не все так радужно, как считают в Киеве. Все дело в том, что у Словакии на вооружении находится всего 16 САУ, поставленных еще в конце 90-х годов. Передать то их словаки могут, если им дадут другие аналогичные гаубицы, но погоды такое количество САУ не сделает, а время на обучение потребует. Напрасные потуги на фоне спецоперации.

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Страны
Германия
Словакия
Украина
Продукция
PzH 2000
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Krauss-Maffei
Проекты
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Военные учения
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