День войск противовоздушной обороны – День войск ПВО является памятным днем в Вооруженных Силах РФ и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля, согласно указу президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". В 2022 году этот день приходится на 10 апреля.

Праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1975 года за большие заслуги войск противовоздушной обороны страны в годы Великой Отечественной войны и за выполнение ими особо важных задач в мирное время, и вначале он отмечался 11 апреля. Празднование Дня войск ПВО было перенесено на второе воскресенье апреля указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".

Войска противовоздушной обороны – вид Вооруженных сил СССР и до 1998 года Вооруженных сил РФ, предназначенный для защиты от ударов с воздуха и из космоса административных, промышленно-экономических центров и районов страны, группировок вооруженных сил, важных военных и других объектов.

Зарождение войск ПВО связано с боевым использованием авиации в Первой мировой войне, вследствие чего в России появилась зенитная артиллерия. Для прикрытия крупных городов стали создавать специальные авиаотряды, применять аэростаты заграждения и прожекторы; была организована служба воздушного наблюдения и оповещения.

Вторым значимым этапом в развитии отечественной системы ПВО стала Великая Отечественная война (1941-1945), именно тогда в ней произошли наиболее значительные количественные и качественные изменения. Одним из таких изменений было разделение ПВО на войсковую ПВО и ПВО территории страны. За годы войны войска ПВО сбили более 7500 самолетов противника, уничтожили более 1000 танков, более 1500 орудий и тем самым успешно выполняли задачи по воздушному прикрытию крупных промышленных центров государства, сохранили от разрушения с воздуха многие города и другие населенные пункты, железнодорожные коммуникации.

В послевоенное время войска ПВО страны совершенствовались и оснащались современными самолетами‑истребителями, зенитной артиллерией и зенитными ракетными комплексами, радиотехнические войска получили радиолокационную технику. В 1950-е годы в войсках ПВО выделились как рода войск радиотехнические (РТВ) и зенитные ракетные войска (ЗРВ), а в 1977 году было завершено формирование войск противоракетной и противокосмической обороны (с 1992 года – Войска ракетно-космической обороны, с 1997 года они были включены в состав Ракетных войск стратегического назначения, в 2001 году вошли в состав Космических войск).

Быстрое развитие новых средств воздушного нападения, а также появление и развитие новых средств противовоздушной обороны вызвали необходимость перестройки организационной структуры ПВО страны. На основании указа президента РФ от 16 июля 1997 года "О первоочередных мерах по реформированию Вооруженных Сил Российской Федерации и совершенствованию их структуры" войска ПВО были объединены с Военно-воздушными силами в один вид вооруженных сил – Военно-воздушные силы (ВВС).

В 2005-2006 годах в состав ВВС передали часть соединений и частей войсковой ПВО.

В ходе последующего реформирования Вооруженных сил РФ были сформированы командования ВВС и ПВО, подчиненные вновь созданным оперативно-стратегическим командованиям: Западному, Южному, Центральному и Восточному.

В 2011 году на базе Космических войск, созданных в 2001 году из воинских формирований, ранее входивших в Военно-космические силы и объединения ракетно-космической обороны, были образованы Войска воздушно-космической обороны (ВКО), которые объединили управление системами предупреждения о ракетном нападении противоракетной обороны, противовоздушной обороны, контроля космического пространства, запуска и управления спутников.

В 2015 году сформировали новый вид Вооруженных сил России – Воздушно-космические силы (ВКС) путем слияния войск ВКО и ВВС. В составе ВКС были выделены три рода войск, одним из них являются войска противовоздушной и противоракетной обороны (Войска ПВО-ПРО).

Войска ПВО-ПРО выполняют широкий спектр задач, основными из которых являются отражение агрессии в воздушно-космической сфере и защита от ударов средств воздушно-космического нападения противника пунктов управления высших звеньев государственного и военного управления, группировок войск, административно-политических центров, промышленно-экономических районов, важнейших объектов экономики и инфраструктуры страны, а также поражение головных частей баллистических ракет вероятного противника, атакующих важные государственные объекты.

Решение задач по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района страны в ВКС возложено на объединение противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) особого назначения. Протяженность границ ответственности объединения составляет около 4500 километров, охватывая территорию более 25 областей и трех республик России. Соединения и воинские части объединения ПВО-ПРО ВКС обеспечивают защиту около 1500 километров государственной границы РФ в воздушном пространстве и контроль порядка его использования, осуществляют прикрытие более 260 объектов обороны в границах ответственности, что составляет более 30% объектов обороны РФ.

Все перспективные образцы вооружения и военной техники в первую очередь попадают на апробацию в 1-ю армию ПВО-ПРО особого назначения, которая прикрывает Москву и высшие звенья управления государства.

На вооружении соединений ПВО объединения ПВО-ПРО состоят зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", зенитные ракетные пушечные комплексы "Панцирь-С", способные противостоять всем средствам воздушно-космического нападения, в том числе и крылатым ракетам, на всех высотах полета.

На вооружении радиотехнических полков ВКС, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне города Москвы и центрального промышленного района, стоят радиолокационные комплексы и радиолокационные станции боевого и дежурного режима больших, средних и малых высот модельного ряда "Небо", "Каста", "Подлет", "Гамма", а также ВВО (всевысотный обнаружитель) с дальностью обнаружения воздушных объектов до 600 километров и высотой верхней границы более 100 километров.

Подготовку высокопрофессиональных офицерских кадров для воинских формирований противовоздушной обороны осуществляют военно-учебные заведения Воздушно-космических сил – Военная академия ВКО имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (Тверь), Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны.

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