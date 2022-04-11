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Пакистан провел успешные испытания баллистической ракеты

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Испытания пакистанской баллистической ракеты Shaheen II, способной доставлять обычное и ядерное оружие на 2,5 тыс. км
Испытания пакистанской баллистической ракеты Shaheen II, способной доставлять обычное и ядерное оружие на 2,5 тыс. км.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Inter Services Public Relations

Пакистан успешно провел летные испытания баллистической ракеты Shaheen-III класса «земля - земля» в субботу, 9 апреля, передает ТАСС со ссылкой на пакистанскую межведомственную службу по связям со общественностью.

Целью испытаний являлась перепроверка различных конструктивных и технических параметров системы вооружения. Сообщается, что ракета Shaheen-III среднего радиуса действия способна нести также ядерный заряд.

Ранее стало известно, что в середине марта США тайно провели испытание гиперзвуковой ракеты, чтобы избежать роста эскалации в отношениях с Россией. Речь шла о гиперзвуковой ракете, разрабатываемой в рамках «Концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия» (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept, HAWC) американского министерства обороны. Позже Пентагон подтвердил эту информацию.

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Страны
Пакистан
Россия
США
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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