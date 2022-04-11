Реакция на исходящие: как флот РФ остановил сухогруз с руководством «Азова»

Контролируемая ВСУ территория в Мариуполе сжимается

Вооруженные силы России 9 апреля нанесли удар по авиабазе в Миргороде, поразив истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8, сообщили в Минобороны. Кроме того, был уничтожен крупный склад боеприпасов в Днепропетровской области. В военном ведомстве рассказали о неудачных попытках вывезти руководство вооруженного формирования «Азов» из Мариуполя по морю. Это уже третья попытка эвакуировать командиров боевиков из города. Эксперты отмечают оперативную реакцию российского ВМФ.

Удары по инфраструктуре

В субботу 9 апреля российские Вооружённые силы продолжили удары по военной инфраструктуре украинских войск.

— Воздушная разведка обнаружила на аэродроме Миргород в Полтавской области самолёты и вертолёты ВСУ. В результате удара по авиабазе уничтожен истребитель МиГ-29 и транспортный Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационными средствами поражения, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад боеприпасов украинских вооруженных сил в районе города Новомосковск Днепропетровской области.

По данным Минобороны РФ, за ночь и день оперативно-тактическая авиация и ракетные войска поразили 150 военных объектов Украины. Среди них три установки залпового огня и четыре самоходных артиллерийских орудия, пункты управления, склады боеприпасов, опорные пункты и районы сосредоточения войск.

Российское Министерство обороны заявило о поражении средствами ПВО за сутки семи украинских беспилотников. В том числе — ударного «Байрактар ТБ-2» в районе посёлка Сахновщина в Харьковской области.

Игорь Конашенков сообщил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 127 украинских самолетов, 98 вертолетов, 428 беспилотных летательных аппаратов, 2037 танков и других боевых бронированных машин, 229 установок реактивных систем залпового огня, 886 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1941 единица специальной военной автомобильной техники.

Попытки к бегству

Официальный представитель Министерства обороны рассказал о неудачной попытке эвакуировать руководство бойцов группировки «Азов» по морю. Вечером 8 апреля украинский сухогруз «Апачи» под мальтийским флагом следовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу. Внезапно он резко изменил курс и направился к Мариуполю, ведя радиообмен с берегом. При этом на побережье были замечены сигнальные костры.

Боевой корабль Черноморского флота и пограничные сторожевые корабли провели предупредительную стрельбу по курсу движения судна. После отказа остановиться по «Апачи» был открыт артиллерийский огонь на поражение. В результате на его корме возник пожар и украинский сухогруз лёг в дрейф, согласившись выполнить требования погранслужбы.

— В результате огневого воздействия пострадавших среди членов экипажа на судне нет, — сообщил Игорь Конашенков. — Силами судовой команды возгорание потушено самостоятельно. После проведенного досмотра украинский сухогруз «Апачи» с экипажем конвоируется в порт Ейск.

До этого Киев дважды пытался эвакуировать из окружённого города руководство группировки «Азов». 31 марта переносными зенитными ракетными комплексами были сбиты два вертолёта Ми-8, которые ночью вылетали из Мариуполя. Ещё два были уничтожены при повторной попытке 5 апреля.

— Очень важно, что флот так отработал, пресекая попытку эвакуации гарнизона Мариуполя по морю, — отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Но эта затея была изначально обречена на провал. Наши корабли там дежурят не только на случай подобных рейдов. Надёжная блокада на этом направлении необходима и для того, чтобы не допустить подвоза боеприпасов, предметов снабжения и подкреплений. Опыт войн, включая Вторую мировую, показывает, что на приморском направлении окружённые с суши города могут держаться месяцами, если есть хоть какая-то возможность их снабжения по воде. Поэтому и приняты меры для полной изоляции.

Движение гражданских кораблей в Азовском море сейчас находится под самым пристальным контролем, пояснил Дмитрий Болтенков. Это нужно в том числе и для охраны моста в Крым от возможных провокаций. Поэтому странные маневры украинского сухогруза были своевременно обнаружены и пресечены.

Территория, которую контролируют в Мариуполе ВСУ и группировка «Азов», сжимается. И ни по земле, ни по воздуху, ни по морю остаткам гарнизона вырваться не удастся. У обороняющихся там не так уж много вариантов — сдаться, покинуть город по согласованным коридорам или погибнуть под артиллерийскими и авиационными ударами, заключил эксперт.

Гуманитарная ситуация

Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев 9 апреля заявил, что за прошедшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины, а также Донецкой и Луганской республик в Россию эвакуировано почти 26,7 тыс. человек, в том числе 3 447 детей.

— Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 134 299 человек, в том числе за истекшие сутки — 716, — уточнил генерал.

По его словам, боевики продолжают удерживать 6 362 гражданина из 13 стран. ️Украинские власти под угрозой обстрела и минной опасности блокируют в своих портах 77 судов из 18 стран.

— Со стороны Российской Федерации принимается весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей, — рассказал Мизинцев. — В очередной раз призываем Международную морскую организацию, а также руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев для незамедлительного принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины.

Медслужба

9 апреля в Минобороны РФ рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность.

Подразделение под командованием подполковника Николая Паскаря во время освобождения одного из населенных пунктов взяло штурмом сильно укреплённое здание. При осмотре в подвале был обнаружен схрон с боеприпасами и оружием, включая противотанковые ракетные комплексы «Javelin». При преследовании отступающих боевиков подполковник попал под сильный минометный огонь, получив осколочное ранение. Несмотря на это, он продолжил руководить своим подразделением до полного уничтожения националистического формирования, отметили в Минобороны.

Старший сержант Кирилл Ившин вместе со своими подчиненными действовал в составе тактической группы гаубичного дивизиона. Во время воздушного тактического десанта в тылу врага он умело организовал артиллерийскую поддержку, сам не раз эффективно наводил и корректировал огонь. Российские бойцы под командованием старшего сержанта уничтожили батарею ракетной системы залпового огня «Град», огневые позиции гаубиц Д-30 и минометов, а также более 100 националистов.

— Всего сначала специальной военной операции старший сержант Кирилл Ившин выполнил более 70 огневых задач, — отметили в Минобороны.

С первого дня проведения военной операции начальник военного госпиталя подполковник медслужбы Аркадий Смольников отвечает за организацию медицинского обеспечения одной из российских группировок. При мощном огневом ударе по госпиталю, где тогда находилось 25 раненных, ему удалось грамотно организовать эвакуацию, избежав потерь.

— В зоне ответственности группировки под руководством Аркадия Смольникова было организовано проведение более 100 санитарных эвакуаций раненных автомобильным и авиатранспортом, в ходе выполнения которых было эвакуировано более 1000 раненых, — отметили в российском военном ведомстве.

Благодаря мужеству, самоотверженности и высочайшему профессионализму подполковника в группировке российских войск организована высококвалифицированная медицинская помощь и оперативная эвакуация пострадавших, сообщили в российском Минобороны.

Антон Лавров