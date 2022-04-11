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Испания начала постройку фрегата нового поколения

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Источник изображения: warspot.ru

Испанский флот готовится вооружится новыми фрегатами. Вчера, 8 апреля, пресс-служба компании Navantia объявила о проведении церемонии резки стали для первого фрегата программы F-110.

Работы по созданию фрегатов нового поколения начались в Испании ещё в 2010 году, но из-за сокращения военного бюджета начало их строительства неоднократно переносилось. Для ВМС Испании планируется построить пять кораблей, которые поступят на службу в период с 2027 по 2031 годы. Стоимость строительства оценивается в €4,3 млрд.

Промо-ролик фрегатов F-110

Корабли проекта F-110 придут на смену фрегатам типа Santa Maria (также известным как FFG и F-80), представляющим собой незначительно доработанный вариант американского корабля типа Oliver Hazard Perry. Согласно предварительному проекту, корабли проекта F-110 будут иметь длину 145 м и водоизмещение более 6000 т.

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
США
Компании
Navantia
Проекты
Oliver Hazard Perry
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