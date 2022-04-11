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РИА Новости

Антонов: Россия выступает за соглашение о гарантиях безопасности в Европе

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Посол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Россия продолжает добиваться разработки международного соглашения о гарантиях безопасности в Европе, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

В течение нескольких месяцев, предшествовавших началу российской военной операции на Украине, стороны вели консультации на эту тему, но не пришли к взаимопониманию.

"Россия выступает за срочную разработку международного соглашения. Принцип равной и неделимой безопасности для всех должен быть восстановлен. Он означает, что ни одно государство не вправе укреплять свою безопасность за счет безопасности других. При наличии политической воли этого можно легко добиться разработкой серьезных долгосрочных юридических гарантий", - сказал Антонов на конференции, проводимой Международным шиллеровским институтом.

"Как посол я бы хотел, конечно, подчеркнуть необходимость политического диалога между странами. Уверен, что без компромисса по этому вопросу для нас будет невозможно продвигаться вперед", - заметил Антонов.

"Мне кажется, что каждый мужчина и женщина имеют право на одинаковое отношение, как и любое государство – так же, как и любые национальные интересы любой страны должны учитываться. Без наличия такого понимания будет очень сложно думать о новой системе международной безопасности", - подчеркнул он.

Россия добивалась от западных стран отказа от распространения НАТО на восток и отвода от своих границ сил и инфраструктуры альянса. США не согласились пересматривать политику открытых дверей альянса, но предлагали неразмещение ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, а также внедрение мер транспарентности, в том числе в отношении военных учений и объектов ПРО.

"Российские предложения не ущемляют ничьей безопасности. Наоборот, они создают условия для деэскалации в Европе, восстановления доверия и активизации взаимодействия в решении глобальных проблем", - сказал Антонов.

Он добавил, что Россия настаивает на "укреплении международного права и усилении роли ООН и ее ключевого органа - Совета Безопасности".

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