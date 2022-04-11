Антонов: Россия выступает за соглашение о гарантиях безопасности в Европе

ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Россия продолжает добиваться разработки международного соглашения о гарантиях безопасности в Европе, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
В течение нескольких месяцев, предшествовавших началу российской военной операции на Украине, стороны вели консультации на эту тему, но не пришли к взаимопониманию.
"Как посол я бы хотел, конечно, подчеркнуть необходимость политического диалога между странами. Уверен, что без компромисса по этому вопросу для нас будет невозможно продвигаться вперед", - заметил Антонов.
"Мне кажется, что каждый мужчина и женщина имеют право на одинаковое отношение, как и любое государство – так же, как и любые национальные интересы любой страны должны учитываться. Без наличия такого понимания будет очень сложно думать о новой системе международной безопасности", - подчеркнул он.
Россия добивалась от западных стран отказа от распространения НАТО на восток и отвода от своих границ сил и инфраструктуры альянса. США не согласились пересматривать политику открытых дверей альянса, но предлагали неразмещение ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, а также внедрение мер транспарентности, в том числе в отношении военных учений и объектов ПРО.
"Российские предложения не ущемляют ничьей безопасности. Наоборот, они создают условия для деэскалации в Европе, восстановления доверия и активизации взаимодействия в решении глобальных проблем", - сказал Антонов.
Он добавил, что Россия настаивает на "укреплении международного права и усилении роли ООН и ее ключевого органа - Совета Безопасности".