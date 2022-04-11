Боррель: «Эта война должна быть выиграна на поле боя»

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после своего посещения Киева сделал пост в социальной сети, который обращает на себя особое внимание. Напомним, что Боррель совершал визит на Украину в составе делегации ЕС, в состав которой входила и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Боррель сделал заявление, в котором пожелал завершиться российско-украинскому конфликту не политическим, а военным путём. При этом Боррель напомнил, что Украине на военную помощь выделяется ещё около полумиллиарда евро – в первую очередь на закупку натовских вооружений.

Из записи руководителя дипломатического ведомства Европейского союза:

Эта война должна быть выиграна на поле боя.

Если не считать того, что речь не о войне, а о военной спецоперации, то с Боррелем, на самом деле, сложно не согласиться. Действительно, этот конфликт, по сути, со всей объединившейся в поддержке бандеровской идеологии Европой нужно выигрывать на поле боя. Выигрывать России. Без каких-либо вариантов.

Вот только в одном Боррель допускает неточность. Украинский режим воюет в основном не на поле боя, а из квартир, частных домов, школ, детских садов, больниц и театров. Там оборудуются огневые позиции, возле этих зданий размещается тяжёлая техника, там орудуют боевики националистических батальонов, превращая мирное население Украины в живой щит.

В ходе своей встречи с Зеленский Боррель пообещал главе киевского режима новые санкции против России. Интересно, после этого он слил бензин из бака автомобиля, на котором перемещался по Киевской области в знак полной поддержки антироссийских санкций?..