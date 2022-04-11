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Военное обозрение

Много кораблей, мало мощи: в прессе США оценили возможности китайского флота

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Источник изображения: topwar.ru

По данным Пентагона, Китай планирует увеличить численность своего военно-морского флота примерно с 355 до 460 кораблей к 2030 году. При этом, согласно текущему бюджету, ВМС США сократятся с 298 до 280 вымпелов к 2027 году.

КНР уже имеет самый большой флот в мире. Но остаётся открытым вопрос, насколько опасны китайские корабли, подводные лодки и самолёты морского базирования для ВМС США

- отмечается в издании Task & Purpose.

По состоянию на 2020 год ВМС НОАК ввёл в строй 25 эсминцев класса Luyang III, каждый из которых имеет 64 многоцелевые вертикальные пусковые установки, которые могут стрелять КР, ЗУР и противолодочными ракетами. Китай начал эксплуатацию первого крейсера класса Renhai [эсминцы типа 055] в 2020 году. Эти корабли имеют 112 ячеек ВПУ и, вероятно, будут оснащены противоракетами. В 2019 году начал службу первый отечественный авианосец, ведётся постройка второго, завершение которой ожидается в 2024 году.

Но для ВМС США китайский флот на самом деле не является такой большой угрозой. Их надводные корабли в целом довольно уязвимы, особенно для ракет большой дальности. США имеют превосходную морскую авиацию. У нас отличные субмарины. Таким образом, мы могли бы довольно легко добраться до китайского флота

- отмечается в американской прессе, поясняя, что «авианосные силы Китая находятся на стадии становления, а корабли не имеют адекватной защиты от ударных подлодок США».

Как указывается, наибольшую тревогу вызывает большой арсенал ракет наземного и воздушного базирования, которые при этом совершенствуются, в том числе за счёт увеличения дальности полёта. Радиус действия баллистических ПКР превышает 1,5 тыс. км, БРСД могут наносить удары по скоплениям кораблей и военно-морским базам на дистанцию в 4 тыс. км, например, по Гуаму.

Если Китай вторгнется на Тайвань, ожидается, что он будет в значительной степени полагаться на ракеты, подобные этим, чтобы держать ВМС США на расстоянии вытянутой руки, препятствуя высадки войск на побережье

- оценивают возможные перспективы в издании.

При этом ВМС НОАК буду сосредоточены на борьбе с тайваньским флотом и ВВС, прикрывая десантирование войск на остров.

Китайский флот представляет некоторую угрозу для ВМС США, пока он действует в пределах досягаемости наземных ракет и самолётов КНР. Но если произойдёт прямое боестолкновение посреди Индийского океана, ВМС США довольно легко победят весь китайский флот

- делается в американской прессе вывод о недостаточной мощи НОАК на морских просторах, несмотря на множество кораблей.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
США
Тайвань
Проекты
2020-й год
Авианосец
Тип 055
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