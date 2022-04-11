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Российские оборонные предприятия на форуме-выставке «Госзаказ»

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На XVII Всероссийском форуме-выставке "Госзаказ", проходившей с 6 по 8 апреля в инновационном центре "Сколково", российские предприятия оборонно-промышленного комплекса представили свою импортозамещённую продукцию. В мероприятии приняли участие ГК "Ростех", АО "Рособоронэкспорт", АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация", Инжиниринговый центр прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСИС" и другие.

XVII Всероссийский форум-выставка "Госзаказ" (с) bmpd

АО "Рособоронэкспорт" представило продукцию ведущих российских производителей для оснащения органов правопорядка, охранных структур и сотрудников служб безопасности, работающих на транспортных узлах, вокзалах и в аэропортах. Среди них были показаны винтовки марки ОРСИС Т-5000, AR-15J, Lobaev Arms DVL-10 M1 "Диверсант", карабины семейств "Сайга", "Вепрь".

Стенд АО "Рособоронэкспорт" на выставке "Госзаказ" (с) bmpd

Сверхдальнобойная снайперская винтовка DXL-4 "Севастополь", многозарядные охотничьи карабины Т-5000 и AR15J, макет бесствольного пистолета ПБ-4СП "ОСА" и классификация боеприпасов к нему (c) bmpd

Также были представлены автоматический газосигнализатор "Сегмент" с досмотровым рецептором, средства индивидуальной защиты: бронежилет "Тактика", бронешлем "ТОР".

Манекен в бронежилете "Тактика" и бронешлеме "ТОР" (с) bmpd

Автоматический газосигнализатор "Сегмент" с досмотровым рецептором (c) bmpd

Компания также продемонстрировала макет пистолета ПБ-4СП "ОСА", электрошоковые устройства "АИР-107У", "М-140" и ЭМ-41 "Церберус", совмещающий в себе функции металлодетектора и шокера.

Классификация боеприпасов к ПБ-4СП "ОСА" (c) bmpd

Электрошоковое устройство "М-140" (c) bmpd

ГК "Ростех" представила на выставке продукцию своих холдингов, например, модификацию транспортного вертолёта Ми-38 для перевозки раненых.

Стенд ГК "Ростех" на выставке "Госзаказ" (с) bmpd

В экспозиции АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" были представлены новые решения для медицины, телекоммуникационных систем и топливно-энергетического комплекса: медицинская навигационная оптическая система "Мультитрек", макеты подводной фонтанной арматуры и сборочно-испытательного комплекса (АО "Нижегородский завод 70-летия Победы"), комплекс по сортировке вторсырья (АО "Нижегородский завод 70-летия Победы"), малогабаритная вакуумная уборочная машина МК2000, ричтрак РТ1700 и несколько видов транспортировщиков.

Концерн ВКО "Алмаз - Антей" на выставке "Госзаказ" (с) bmpd

Роботизированный экзоскелет ReMotion для реабилитации пациентов с нарушением подвижности нижних конечностей (с) bmpd

Комплекс медицинской навигационной оптической системы "Мультитрек" (c) bmpd

Вакуумная уборочная машина МК2000 (c) bmpd

ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" с помощью мультимедийного комплекса представила линейку военной и гражданской авиационной техники - многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э, самолёт-заправщик Ил-78МК-90А, многофункциональный истребитель поколения "4++" Су-35, стратегический ракетоносец Ту-95МС, самолёт-амфибия Бе-200 и другие.

Стенд ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" на выставке "Госзаказ" (с) bmpd

Инжиниринговый центр прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСИС" представил свои разработки в сфере промышленного дизайна, в частности, макет боевой перспективной экипировки с экзоскелетом "Солдат будущего".

Стенд инжинирингово центра "Кинетика" на выставке "Госзаказ" (c) bmpd

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Страны
Россия
Продукция
Бе-200
Ил-78
Ил-78МК
Ми-38
Сайга (М, МК)
Су-35
Ту-95
Компании
Алмаз-Антей
РОЭ
Проекты
Гособоронзаказ
Истребитель 5 поколения
Робот
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