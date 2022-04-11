Войти
Lenta.ru

В США истребитель шестого поколения назвали развитием Х-44

165
0
0
Программа NGAD истребителя 6-го поколения ВВС США
Программа NGAD истребителя 6-го поколения ВВС США.
Источник изображения: invoen.ru

Истребитель шестого поколения, создаваемый Военно-воздушными силами (ВВС) США в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), можно назвать дальнейшим развитием идей, заложенных в проект самолета X-44 Multi-Axis No-Tail Aircraft (MANTA), пишет американское издание 19FortyFive.

В публикации отмечается, что малозаметный X-44 MANTA получил удлиненное треугольное крыло без оперения. Управление ориентацией в пространстве предполагалось осуществлять при помощи трехмерного вектора тяги двигателя. Издание пишет, что X-44 MANTA должен был развивать скорость 2 400 километров в час и подниматься на высоту 14 километров.

«NGAD, скорее всего, будет иметь клиновидную бесхвостую конструкцию X-44», — говорится в публикации.

Согласно 19FortyFive, «NGAD, вероятно, станет потомком X-44».

В мае 2021 года генерал-лейтенант ВВС США Клинтон Хиноте намекнул на возможное производство второго летного прототипа NGAD.

В сентябре 2020 года Уилл Ропер, занимая должность помощника по закупкам министра ВВС США, заявил, что Пентагон в условиях секретности в рамках программы NGAD спроектировал, построил и по крайней мере один раз поднял в воздух прототип Х-самолета, под которым подразумевается, в частности, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат нового поколения, в том числе истребитель шестого поколения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
2020-й год
Похожие новости
06.10.2021
Хотим мира
16.09.2020
Обозначены цели следования эсминца "Рузвельт" в Черное море
25.03.2019
SМ-6: новые возможности ракет-перехватчиков
04.09.2017
Создание в России сплошного радиолокационного поля наземного сегмента СПРН планируется на 2018 год
01.09.2017
Россия начала разрабатывать двигатель ПД-35 для нового самолета
20.12.2011
Экспоненты салона «Комплексная безопасность-2012» уже заняли 75% выставочных площадей
21.02.2011
Атака дронов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.04 04:01
  • 15
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 11.04 02:27
  • 65
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 11.04 02:01
  • 6
Российская армия задействует в спецоперации самоходные минометы "Тюльпан"
  • 10.04 23:21
  • 22605
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.04 21:57
  • 2
Война на Украине – проблема мигрантов
  • 10.04 21:45
  • 3
Правительство в три раза увеличит финансирование льготных кредитов для промышленности
  • 10.04 13:32
  • 77
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 10.04 11:22
  • 134
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 10.04 08:03
  • 2
Новейшие бронеавтомобили "Тайфун-У" впервые будут задействованы в параде Победы в Санкт-Петербурге
  • 10.04 07:55
  • 1
В США рассказали о слежке за российской армией на Украине из космоса
  • 09.04 03:27
  • 19
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 09.04 02:33
  • 2
Россия готовится летать только на отечественных самолетах
  • 09.04 01:46
  • 5
Проблемы импортозамещения в российской микроэлектронике
  • 08.04 17:23
  • 108
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 08.04 16:31
  • 3
Лавров заявил об отходе Киева от стамбульских договоренностей в новом проекте соглашения с РФ