«Очень дорогие, слабо вооруженные и пожирают деньги»

Эксперты объяснили, зачем ВМС США списывают боевые корабли
Военно-морские силы США обнародовали список из 24 военных кораблей, которые планируется снять с боевого дежурства и вывести из эксплуатации в 2023 году. Соответствующий документ ВМС включает поименный перечень выводимых кораблей с указанием их индекса. «Газета.Ru» разбиралась, в чем причина списания.
Среди них две возрастные ударные подлодки «Лос-Анжелес», четыре крейсера класса Ticonderoga, а также девять довольно новых кораблей проекта Freedom, признанные дорогими и неэффективными.
Кроме того, из состава ВМС выведут крейсер Vicksburg, модернизация которого оказалась неэффективной, четыре десантных корабля класса Whidbey Island, два экспедиционных дока Montford Point и два танкера класса Kaiser.
Доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков пояснил «Газете.Ru», что списание старых кораблей необходимо для того, чтобы освободить место для новых. При этом выбор кораблей для списания он назвал «вполне обоснованным».
«Проект «Лос-Анжелес» - подводные лодки устаревшего типа, которые не прошли модернизацию и которые нет смысла дальше содержать, потому что по своим техническим характеристикам уже уступают нашим подводным лодкам и даже новым подводным лодкам Китая», - пояснил Сивков.
По его словам, содержать подводную лодку это «дорогое удовольствие», поэтому ликвидация лодок, которые не нужны для боевых задач, сэкономит ресурсы флота для других проектов.
- привел пример Сивков.
В свою очередь, заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин отметил, что списано уже больше половины подлодок проекта «Лос-Анжелес», а оставшиеся также будут выведены из состава флота в ближайшие годы
Подводные лодки типа «Лос-Анжелес» были созданы в 1970-е годы и выпускались до 1996-го. Это многоцелевые лодки с атомной энергоустановкой, они могут наносить удары по кораблям и наземным целям. Для этого у них на вооружении есть торпеды, а у «Лос-Анжелесов», произведенных после 1982 год и крылатые ракеты «Томагавк», которые можно выпускать через торпедные аппараты.
Ракетные крейсеры Ticonderoga создавались в 1980-е годы, позднее получили на вооружение противоракеты RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3), которые стали ударной частью глобальной ПРО США. В 2008 году с борта такого крейсера был сбит спутник на удалении 275 км. Аналогичные противоракеты США планировали разместить в Европе.
Кроме противоракет, крейсеры Ticonderoga несут крылатые ракеты «Томагавк», противокорабельные ракеты «Гарпун», зенитные и артиллерийские пушки и торпеды. Всего было построено 27 кораблей этого проекта.
Еще один проект, который выведут из состава ВМС США - относительно новые многоцелевые корабли проекта Freedom, разработанные компанией Lockheed Martin в 2005 году. Причем их выведут сразу все девять, которые успели построить и принять на вооружение. Главная причина - неисправность электроники, частый выход из строя двигателей и конструктивный дефект в редукторах главной энергетической установки.
Корабли оснащены 3D-радарами, артиллерийскими установками, пулеметом, комплексами РЭБ, ракетами для уничтожения наземных и воздушных целей, а также боевым вертолетом MH-60R/S Seahawk.
По словам Александра Храмчихина, Freedom списывают, «потому что они плохие». «Они очень дорогие и при этом очень слабо вооруженные. После списания они перестанут пожирать деньги на свое содержание», - отметил эксперт.
Он пояснил, что эти корабли закладывались в эпоху всеобщей борьбы с терроризмом, поэтому для серьезных морских операций его вооружение слишком слабое.
- пояснил Храмчихин.
Денис Тельманов