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Известия.ru

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинского танка

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Российское Министерство обороны 9 апреля показало кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ), экипаж которого работал из-за укрытия в промышленной застройке.


Уточняется, что танк был обнаружен расчетом беспилотного летательного аппарата, после чего уничтожен беспилотником.

Ранее в этот день ведомство опубликовало кадры боевых вылетов истребителей Су-30СМ и Су-35, уничтоживших украинскую радиолокационную станцию и зенитный ракетный комплекс «Бук-М1».


Также в субботу Минобороны РФ показало, как военнослужащие российских инженерных войск работают в Харьковской области. Так, по просьбам местных жителей они обезвреживают на территории сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов неразорвавшиеся снаряды, которые там остались после обстрела ВСУ и формирований украинских радикалов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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