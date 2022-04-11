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Интерфакс-АВН

Около 1 тыс. военных задействованы в учениях с боевой стрельбой под Калининградом

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Российские военные учения под Калининградом
Российские военные учения под Калининградом.
Источник изображения: © AP Photo, Russian Defense Ministry Press Service

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Порядка тысячи военнослужащих армейского корпуса Балтфлота провели стрельбы из боевых машин пехоты на учении под Калининградом, сообщили в пресс-службе флота.

"На полигоне в Калининградской области военнослужащие мотострелковых подразделений общевойскового объединения Балтийского флота в ходе контрольной проверки выполнили упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения боевых машинах пехоты БМП-2", - заявили в пресс-службе.

"К сдаче контрольной проверки были привлечены до 1000 человек личного состава мотострелковых полков армейского корпуса, задействовано более 60 единиц военной техники", - сказали в штабе флота.

Там отметили, что в ходе учения экипажи БМП-2 поразили появляющиеся и движущиеся мишени из скорострельных автоматических пушек 2А42 и пулеметов ПКТ на дальности от 500 до 1500 метров.

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Страны
Россия
Продукция
2А42
БМП-2
Проекты
БФ
Военные учения
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