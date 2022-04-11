Минобороны опубликовало видео уничтожения истребителями Су-30см и Су-35 украинских средств ПВО

Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов истребителей Су-30СМ и Су-35 в ходе специальной военной операции на Украине. В коротком комментарии к сюжету говорится, что самолеты применили для уничтожения средств противовоздушной обороны ВСУ.

На видео запечатлен старт истребителей. Затем следуют кадры объективного контроля - один из "сухих" пускает ракету класса "воздух - поверхность". Летчик с позывным "седьмой" докладывает, что работы выполнил. На завершающей съемке истребитель с уже выпущенным тормозным парашютом катит по взлетно-посадочной полосе.

"Экипажи истребительной авиации ВКС России в ходе выполнения полетных заданий выполнили обнаружение, захват и поражение радиолокационной станции и зенитного ракетного комплекса "Бук-М1"", - таким пояснением сопроводили эти кадры в Минобороны РФ.

Ранее ведомство неоднократно рассказывало и показывало боевую работу Су-30СМ и Су-35 в небе Украины. Особенность их применения в ходе специальной военной операции заключается в том, что предназначенные для завоевания господства в воздухе истребители в основном используются для нанесения авиаударов по наземным объектам ВСУ и националистов. Самолеты противника, попав на радары Су-35, предпочитает убраться восвояси.

На боевое задание "сухие" уходят со стандартным набором вооружения. По бортам - ракеты класса "воздух-земля" для поражения систем и комплексов ПВО. Есть также ракеты класса "воздух-воздух" для борьбы с самолетами противника. Полеты проходят на различных высотах. Многоцелевые истребители Су-30СМ идут первыми. Сверхманевренные Су-35 поднимаются в небо чуть позже. Начинается "охота" на вражеские комплексы ПВО. Иногда приходится снижаться до опасного эшелона. Тут есть шанс угодить под ракету переносного зенитного комплекса. Но те же американские "Стингеры" наши ребята научились обходить еще во время командировки в Сирии - у многих участников спецоперации первые боевые вылеты были именно там.

Справка "РГ"

Многоцелевые истребители Су-30СМ предназначены для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника, уничтожения его воздушных, наземных и морских целей. Буквы "С" и "М" в названии самолета означают, что он выпускается серийно в модернизированной версии. Два форсированных турбореактивных двигателя с управляемым вектором тяги и переднее горизонтальное оперение обеспечивают Су-30СМ высокую маневренность. А современный радиолокатор с фазированной антенной решеткой обеспечивает истребитель надежной навигацией, связью и уникальными возможностями по распознаванию целей. Боевой радиус его действия Су-30СМ - 1500 км, продолжительность полета без дозаправки - 3,5 часа. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Сверхманевренный многоцелевой истребитель Су-35 относится к поколению 4++. По своим летным и боевым характеристикам он вплотную приближается к пятому поколению. Су-35С развивает скорость до 2400 км/час и беспосадочно летает на расстояние до 3600 км. Его боевая нагрузка достигает 8 тонн. На внешней подвеске эта машина может нести все виды авиационного вооружения, которыми способна поражать воздушные, наземные и надводные цели.

Установленная на С-35 радиолокационная система "Ирбис", по оценке экспертов, самая мощная в мире. Она видит на дальности 400 км, дает возможность сопровождать одновременно до тридцати, а обстреливать до восьми целей.

Кроме того, Су-35С снабдили современной навигационной системой, автономно определяющей местоположение самолета и параметры его движения в условиях отсутствия спутниковой навигации и связи с наземными службами. А еще на Су-35С установлены двигатели увеличенной мощности с поворотным вектором тяги.

Юрий Гаврилов