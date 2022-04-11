В "шахматной партии" между Западом и Россией проиграла Украина

Хуаньцю шибао (Китай): остерегайтесь феномена "шахматных фигур" в международной политике

За последние 30 лет Украина постоянно попадает в "зону турбулентности", но никак не может извлечь урок из этих потрясений, пишет "Хуаньцю шибао". Обрывая связи с Россией и "падая в объятия Запада", она всё больше теряет последнюю надежду на собственную автономность.

Российско-украинский конфликт вносит глубокие изменения в мировую политическую среду и означает, что мечта многих людей о "путешествии на Запад" будет разрушена, а логическая эволюция, стоящая за ней, глубока и сложна.

Падение Берлинской стены более 30 лет назад ознаменовало безоговорочную победу в холодной войне западного блока во главе с Соединенными Штатами. По мнению некоторых европейских стратегов и политиков, крутые перемены в Восточной Европе и распад Советского Союза в полной мере доказали "превосходство" западной политической модели. Впоследствии США и другие западные державы стали насильно "экспортировать" в страны бывшего Советского Союза, Восточную Европу и многочисленные развивающиеся страны знамёна "демократии", "свободы" и "прав человека". После 30 лет непрерывного проникновения во внутренние дела государств и манипуляций после холодной войны некоторые страны утратили свою стратегическую автономию и фактически стали "пешками" Соединенных Штатов. Среди них показательным является опыт глубокой вестернизации Украины и "парадокс" её развития после "холодной войны", в основном, проявляющийся в следующих трёх основных аспектах.

Во-первых, чем более "вестернизирована" политика, тем более неустойчивой она становится. 8 декабря 1991 года лидеры трех советских республик – Украины, России и Белоруссии – подписали в Минске "Беловежское соглашение". Несмотря на то, что в соглашении объявлялся конец Советского Союза как единого союзного государства, в нем не указывалось, какой дорогой пойдут дальше три "брата-славянина"? Помимо смутных грёз о "фантастическом западном мире", у различных сил на Украине не было долгосрочной и четкой дорожной карты того, какую политическую систему установить после обретения независимости, как развивать экономику и приносить пользу людям. В результате на Украине благодаря волне "тотальной вестернизации" стали популярными многопартийность, парламентская демократия и принцип "разделения властей". Как итог, под маской демократии западного образца стали скрываться "плутократы" и "олигархия".

В июне 1996 года украинский парламент принял первую после обретения независимости конституцию, провозгласившую внедрение президентско-парламентской системы политического управления. Однако это институциональное устройство просуществовало недолго, прежде чем оно было отменено, и, таким образом, стало началом периодических сильных потрясений в украинской политической ситуации в последующие почти 20 лет. С тех пор каждый год президентских или парламентских выборов различные политические фракции в стране по очереди с лозунгами "революции" и "обновления" яростно борются за распределение власти между президентом, парламентом и правительством. Эти периодические внутренние политические трения не сделали страну более "демократичной", но вызвали серьезные беспорядки в политической ситуации и хаос общественного порядка в стране. Украина менее чем за 20 лет пережила две "цветные революции", а политическая система трижды "прыгала" между президентско-парламентской системой и парламентско-президентской системой. До настоящего времени борьба между различными силами на Украине по поводу структуры распределения власти в государстве до конца не прекращена, да и источник периодических потрясений в политической ситуации в стране далеко не полностью устранен.

Во-вторых, чем более "вестернизированной" становится экономика, тем больше она приходит в упадок. По сравнению с "заблудшей демократией" в политике, Украина после обретения независимости была "вестернизирована" с точки зрения экономических реформ. В начале своего независимого пути Украина стремилась избавиться от различных недостатков старой советской экономической системы, а Европа и США обещали оказывать различную помощь и давать новые "ориентиры" украинской экономике. Тогда была начата экономическая реформа, направленная на тотальную приватизацию и интеграцию в западную рыночную систему. Однако на протяжении 1990-х годов крупномасштабная приватизация государственных предприятий не повысила экономическую эффективность, а вместо этого в одночасье обогатила большое количество руководителей корпораций и государственных чиновников. Что касается иностранной помощи, обещания Запада об экономической помощи изначально были направлены на то, чтобы разделить Россию и Украину и разрушить отношения между ними, поэтому имели очень ограниченную практическую реализацию после достижения этой цели. Всё это совместно привело к тому, что экономическое развитие Украины в 1990-е гг. пережило резкий спад, а экономический фундамент, накопленный за советское время, был почти разрушен. Вступив в 2000 год, украинская экономика, еще не восстановившая свою жизнеспособность, сильно пострадала от внутренней олигархизации и бандитизации. Всевозможные "стальные магнаты", "газовые принцессы" и "шоколадные короли" возникали один за другим, а различные олигархи либо монополизировали жизненно важные звенья экономики страны, либо вступали в сговор с Западом, чтобы напрямую войти во власть и контролировать страну. Под сильным влиянием международного финансового кризиса 2008 года краткосрочный период роста закончился, и украинская экономика вступила в период повторяющихся резких колебаний. В 2019 году ВВП Украины составлял 153,781 млрд долларов США, что было ниже, чем те же показатели до финансового кризиса 11-летней давности. Что касается ВВП на душу населения в долларовом исчислении на тот период, то по данным Всемирного банка, в 2019 году он составлял всего 3659 долларов США, в связи с чем Украина заняла последнее место в Европе по этому показателю.

В-третьих, чем более "прозападной" становится дипломатия, тем больше она отрывается от остального мира. Уже в начале своего независимого пути в 1991 году Украина утвердила комплексную "западную" стратегию внешнеполитического развития, то есть, отдалившись от России, сблизилась с Европейским Союзом и США. Кроме создания многопартийной парламентской демократической системы, политически имитирующей Европу и Соединенные Штаты, и энергичного продвижения приватизации для экономической интеграции на западный рынок, Украина также поставила конкретную дипломатическую цель по скорейшему вступлению в ЕС и НАТО. Это было нужно для того, чтобы использовать экономическую и военную мощь Европы и США для полного избавления от экономической зависимости от России и противодействия так называемой "угрозе" безопасности с российской стороны. Однако за последние 30 лет Украина не добилась существенного прогресса в реализации своей цели, а продолжила ухудшать отношения с Россией слепо доверяя обещаниям Запада. От горьких последствий двух "цветных революций" до инцидента в Крыму в 2014 году, а затем и конфликта между Россией и Украиной — череда таких жестоких реалий показала, что Украина попала в порочный круг, в котором чем более "антироссийскую" риторику она продвигает и чем более "прозападней" становится, тем в больший хаос погружается.

Почему Украина долгое время после обретения независимости периодически впадала в хаос?

Во-первых, это серьезные ошибки в выборе собственного позиционирования и пути развития, следствием чего является утрата национальной стратегической автономии. Украина находится в сердце Евразийского континента и является важным мостом и связующим звеном между Европой и Азией. В начале своего независимого пути Украина напрямую унаследовала почти все "семейные активы", оставшиеся в стране после советского периода. Следует сказать, что вне зависимости от "жесткой силы" или иных "врожденных способностей", Украина после обретения независимости имела достаточно пространства для выбора собственного пути развития и даже имела возможность постепенно превратиться в "среднюю державу" между Россией и Западом. Однако стремление как можно скорее попрощаться с советской эпохой и броситься в объятия европейской "большой семьи" заставило тогдашнее украинское руководство отказаться от шанса с самого начала ухватиться за возможность стратегической автономии для страны. Тем не менее оказалось, что Украина, добровольно отказавшаяся от своей стратегической автономии, не получила щедрой помощи и признания, обещанных Европой и США, и не ослабила в достаточной мере стратегического давления со стороны России. С тех пор Украина, занимающая незначительное стратегическое положение, фактически стала "пешкой" в геополитической игре между США, Россией и Европой в восточноевропейском регионе. Для Украины, которой сложно самостоятельно уловить направление национального развития, лучшим выбором может быть лишь конъюнктурное колебание или даже "прыжки" между Востоком и Западом.

Во-вторых, в международных отношениях Украина долгое время позволяла внешним силам, в особенности западным державам, контролировать свои действия. За последние 30 лет Украина, пострадавшая от потери стратегической независимости, не приняла вовремя решения "остановить крушение", а все дальше и дальше шла по пути "антироссийской риторики" в "объятьях Запада". Одно время она даже подверглась сильнейшему манипулированию со стороны отдельных западных стран. После окончания холодной войны Соединенные Штаты нисколько не ослабили своего давления на Россию, правопреемницу Советского Союза, и постоянно сжимали стратегическое пространство России с помощью расширения НАТО на восток и расширения ЕС. В глобальной стратегии, задуманной американскими политиками, Украина, расположенная в центральной зоне "евразийской шахматной игры", несомненно, является ключевой "геополитически опорной страной". Поэтому контроль внутреннего и внешнего положения Украины с помощью различных средств стал для США одним из самых эффективных методов подавления России. Сегодня Соединенные Штаты установили на Украине ряд строгих систем контроля, затрагивающих политическую, экономическую и социальную сферы, и могут в любое время различными способами вмешиваться во внутренние и внешние дела страны. За спиной бедственного положения государства сегодня стоят спецслужбы США, и нынешний кризис на Украине разворачивается по сценарию, на который надеются в Штатах.

В-третьих, продолжающийся разрыв государственной и национальной идентичности привел к хаосу во внутренних и внешних делах страны. Исторически, с момента появления первого упоминания названия "украйна" в "Ипатьевской летописи" (1187 г.), Украина как отдельная нация имеет свою историю по меньшей мере несколько сотен, а то и тысяч лет. Однако история Украины как действительно независимой страны начинается только через 30 лет после окончания холодной войны. То есть для Украины, относительно "молодой" страны, процесс конструирования национальной идентичности фактически еще не до конца завершен. После вступления в 21 век со слепым стремлением к "вестернизации" и подстрекательством отдельных западных держав крайние националистические настроения в Украине продолжают расти. Однако сложные отношения между Украиной и Россией с точки зрения этнической принадлежности, региона, языка и религии не полностью были разорваны за несколько десятилетий после окончания "холодной войны". Наоборот, вышеуказанные действия украинской власти в последние годы фактически усугубили, а не ослабили серьезный раскол между народами стран по вопросам национальной и этнической идентичности.

Глядя на изменения на международной политической арене после окончания холодной войны, можно сказать, что опыт столкновения Украины с "парадоксом" развития отнюдь не единичный, а является весьма показательным случаем. В более широком смысле это можно охарактеризовать как феномен "шахматных фигур" в международной политике после холодной войны. В частности, к странам-мишеням в основном относятся страны бывшего Советского Союза и другие мировые режимы, сбившиеся с пути развития. После холодной войны они, как правило, долгое время находились под влиянием стратегии "экспорта демократии" США и Запада. Посредством прямого политического и дипломатического вмешательства или путем продвижения и применения "электоральных методов" в западном стиле различными НПО Запад во главе с США постепенно превратили эти "переходные страны" в своих марионеток и вассалов. С экономической точки зрения, предоставляя финансовую помощь, назначая своих приверженцев в наблюдательные советы важных компаний или угрожая санкциями, Соединенные Штаты и ЕС взяли под свой контроль их национальные экономические жизненные пути.

После "холодной войны" западный лагерь изо всех сил пытался "экспортировать" демократию во внешний мир, но не только не принес демократию и процветание народам этих стран и регионов, но и стал причиной серьезных политических катастроф: политических беспорядков, сбоев в управлении, постоянных конфликтов и стихийной миграции людей. Для англосаксонского лагеря жизненные интересы и благополучие людей этих стран и регионов являются всего лишь "фишками" в игре, которыми в любой момент можно торговать для достижения геополитических интересов.

Болезненная реальность того, что Украина и другие подобные страны попали в "парадокс" вестернизации и развития, неоднократно напоминала людям, что на международной политической арене после "холодной войны", независимо от того, насколько велика или мала страна, она всегда должна придерживаться самой элементарной стратегической автономии и сохранять необходимую стратегическую решимость, чтобы не попасть в ловушку развития, расставленную отдельными западными державами, ведь это принесет стране необратимые и катастрофические последствия.

Под лозунгами "демократизации" и "либерализации" США и Запад превращают западную демократию в готовое программное обеспечение, однако западный мир, в котором доминируют англосаксы, представляет собой иерархически зависимую структуру. И в то время, когда Россия и США борются, а мир претерпевает радикальные изменения, люди видят, что с постепенным упадком политической и экономической мягкой и жесткой силы западного мира, "единый Запад" все больше сводится к англо-саксонской модели, а внутренняя "солидарность", обретенная благодаря российско-украинскому кризису, - лишь временное явление. Иллюзорная мечта незападных стран о "путешествии на Запад" через 30 лет после "холодной войны" постепенно исчезает.

Авторы: Чжан Шухуа — директор Института политических наук Китайской академии общественных наук и Чжао Вэйтао - научный сотрудник Школы марксизма Китайского сельскохозяйственного университета