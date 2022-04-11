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Интерфакс-АВН

Военнослужащие Каспийской флотилии провели учения по антитеррору в Дагестане

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Военнослужащие мотострелковой бригады ЮВО МО РФ в Дагестане. Архивное фото
Военнослужащие мотострелковой бригады ЮВО МО РФ в Дагестане. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Саид Царнаев

Ростов-на-Дону. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие Каспийской флотилии (КФл) провели учения по противодействию терроризму в Дагестане, сообщает в субботу пресс-служба Южного военного округа.

"По замыслу тренировки, диверсанты совершили попытку нападения на контрольно-пропускной пункт с целью проникновения на территорию воинской части в городе Каспийск, захвата основных пунктов управления, а также выведения из строя коммуникационной техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурное подразделение вместе с группой антитеррора после получения учебной команды было поднято по тревоге. Военнослужащие оперативно прибыли к местам выполнения задач, заблокировали подходы к территории воинской части, а также организовали дальнейшую оборону военного объекта.

В пресс-службе добавили, что особое внимание уделялось своевременному обнаружению условного противника и координации действий дежурного подразделения с группой антитеррора. В мероприятии принимали участие около 50 военнослужащих КФл.

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