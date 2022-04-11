Выбивать путь: куда направятся российские войска после Мариуполя

Полное взятие города станет крупнейшим военным успехом с начала спецоперации, считают эксперты

Войска России и Донецкой Народной Республики продолжают теснить боевиков в Мариуполе. Как сообщили 8 апреля в Минобороны РФ, кроме них и подразделений ВСУ в городе находится много иностранных наемников — радиопереговоры кроме русского и украинского ведутся еще на шести языках. По словам экспертов, окончательное взятие города станет одним из самых крупных успехов с начала операции. За прошедшие сутки российские средства ПВО сбили истребитель Су-27, два вертолета и два беспилотника.

Тесня наемников

Продолжается совместная операция группировки войск ДНР и подразделений российских Вооруженных сил по полному освобождению города Мариуполь.

— Результаты радиоперехватов показывают, что кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. — Радиопереговоры кроме украинского и русского ведутся еще на шести — в основном европейских — иностранных языках.

Ранее в этот день появились видеокадры из занятого совместной группировкой торгового порта Мариуполя, который долго оставался одним из основных очагов сопротивления.

— Когда штурм Мариуполя закончится, это можно будет считать крупнейшим военным успехом специальной военной операции, до сих пор достигнутым, — полагает военный эксперт Василий Кашин. — Речь идет о взятии наиболее сильно укрепленного из украинских городов-крепостей и уничтожении группировки самых качественных украинских войск численностью, по разным оценкам, от 8 до 18 тыс. человек, возможно, больше.

Мариуполь сам по себе достаточно крупный город, он был укреплен сильнее, чем любой другой, там были сосредоточены огромные запасы боеприпасов и продовольствия, добавил эксперт.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев Источник изображения: iz.ru

— Как долго будут оставаться последние очаги сопротивления — это уже сложный технически вопрос. Но когда дочистят, это будет, разумеется, большой успех, который приведет к высвобождению существенных сил России и Донецкой Народной Республики для действий на других направлениях. Видимо, это будут действия по окружению основной украинской группировки в Донбассе, — предположил Василий Кашин.

По данным российского Минобороны, за сутки средствами ПВО сбиты истребитель Су-27 в районе Новомихайловки и военные вертолеты Ми-24 и Ми-8 у населенного пункта Старая Збурьевка. Под Кривым Рогом уничтожены также два ударных беспилотника Bayraktar TB2. Ракетный удар был также нанесен по авиатехнике на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области.

Днем 8 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе села Немировское Одесской области.

За ночь и день ударами оперативно-тактической авиации и ракетных войск поражены 135 военных объектов Украины. Среди них — пусковая установка ЗРК «Оса», пять РСЗО, более ста опорных пунктов и районов сосредоточения войск.

Всего с начала проведения специальной военной операции российское Минобороны заявило об уничтожении 126 самолетов, 421 беспилотного летательного аппарата, 2024 танков и других боевых бронированных машин, 225 установок РСЗО, 876 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1923 единиц специальной военной автомобильной техники.

Угроза провокаций

«Известия» уже рассказывали о трагедии в Краматорске, где при ракетном ударе кассетным боеприпасом погибли 50 человек и еще несколько десятков получили ранения.

— Тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска, применяются только украинскими вооруженными силами,— заявил Игорь Конашенков. — Анализ радиуса поражения боевой части, а также характерное положение корпуса хвостовой части ракеты «Точка-У» однозначно подтверждают: ее запуск был осуществлен с юго-западного направления от Краматорска.

По данным военной разведки, один из дивизионов 19-й ракетной бригады, вооруженный ракетными комплексами «Точка-У», в момент удара по Краматорску находился в 45 км юго-западнее него, у города Доброполье Донецкой области.

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Минобороны России предупредило, что угроза провокаций Киева и ракетных ударов с его стороны по мирным жителям остается высокой. Украинские вооруженные силы всё еще обладают значительным арсеналом ракет «Точка-У». Перед началом специальной военной операции у них имелось 20 комплексов «Точка-У», в состав каждого из которых входит по две пусковые установки. За время проведения специальной военной операции уничтожено уже восемь украинских пусковых установок «Точки-У» и около 90% ракет на арсеналах.

Гуманитарная ситуация

8 апреля начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о гуманитарной ситуации в районах боевых действий. По его словам, за прошедшие сутки без участия украинских властей из Донецкой и Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 19 612 человек, в том числе 3356 детей.

Ежедневно с 10 утра по московскому времени российские военные открывают гуманитарные маршруты на харьковском и мариупольском направлениях. При этом украинская сторона ни разу не подтвердила гарантий безопасности гуманитарного коридора и продолжает умышленно препятствовать реализации данных гуманных инициатив, заявил Мизинцев.

Генерал назвал наиболее острым вопрос состояния российских военнослужащих, находящихся в плену. Он отметил, что на заявления российской стороны о чудовищных пытках и жестоких расправах над российскими военнопленными никак не отреагировали ни западные страны, ни международные организации, в том числе ООН, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста и другие. 7 апреля генсек НАТО призвал расследовать все сообщения о военных преступлениях на Украине, но при этом отказался комментировать материалы об убийствах российских военнопленных, сославшись на то, что «ничего об этом не знает», притом что накануне The New York Times подтвердила подлинность соответствующей видеозаписи.

— Учитывая документально подтвержденные многочисленные факты грубейших нарушений Женевской конвенции, свидетельствующие о бесчеловечном отношении к российским военнопленным, Российская Федерация предпринимает все усилия, чтобы реальная, правдивая информация о бесчинствах киевского режима стала достоянием всего цивилизованного мира. С этой целью все поступающие сообщения о преступлениях ВСУ и националистических батальонов тщательно фиксируются,

а обобщенные материалы направляются в международные организации, в том числе в ООН, Международный комитет Красного Креста, ОБСЕ и в посольства зарубежных стран,— заявил Мизинцев.

Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям. Михаил Мизинцев привел несколько примеров.

Работники закрывают окна мешками с песком в больнице Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Andriy Andriyenko

— В Краматорске в зданиях школ и детских садов, расположенных на улице Юбилейная, ВСУ оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение. Местных жителей под угрозой расстрела принуждали строить фортификационные сооружения вокруг многоэтажных жилых домов, копать окопы и создавать укрепленные районы, — рассказал генерал.

Начальник НЦУО также отдельно остановился на случившемся 8 апреля в Краматорске.

— Особый цинизм этого злодеяния в том, что людей под предлогом эвакуации местные власти заблаговременно собрали в районе вокзала, — рассказал Михаил Мизинцев.

По его словам, в Авдеевке боевиками националистических формирований полностью подготовлена бесчеловечная провокация с массовым отравлением жителей прилегающих районов ядовитыми химическими веществами. Для этого неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе, которые планируют взорвать при подходе к городу формирований Донецкой Народной Республики.

— В Харькове оставшееся в городе местное население запугано боевиками националистических формирований, которые открывают огонь на поражение по мирным гражданам, покинувшим свои убежища в поисках продуктов питания и предметов первой необходимости, — продолжил начальник НЦУО. — Такие действия Киева в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права. При этом западные страны не только осведомлены о грубых нарушениях Киевом положений Женевской конвенции, но и пытаются помочь украинским властям скрыть все их циничные преступления против своего народа.

Михаил Мизинцев обратил внимание на неприкрытую ангажированность и однобокость освещения событий на Украине международными организациями и западными СМИ.

— С одной стороны, раздутая истерика вокруг явно сфабрикованных событий в Буче, а с другой — полное молчание о конкретных свидетельствах освобожденных из плена российских военнослужащих о многочисленных зверствах неонацистов. Всё это свидетельствует об объективных признаках сговора против России, — заявил генерал.

Спас ценой жизни

За мужество и героизм звания Героя Российской Федерации посмертно удостоен лейтенант Росгвардии Максим Концов. Он возглавил разведгруппу, которая нашла и уничтожила диверсантов. Во время боя лейтенант лично подавил огневую точку, что позволило окружить противника. Даже получив несколько ранений, он уничтожил гранатометчика и продолжил руководить подчиненными.

Фото: Росгвардия Источник изображения: iz.ru

— В результате мужественных действий лейтенанта Максима Концова диверсионная группа националистов была уничтожена, несколько диверсантов взяты в плен, а разведчики Росгвардии захватили и ликвидировали крупный схрон оружия и боеприпасов. Пожертвовав собой, офицер Росгвардии спас боевых товарищей, — отметили в пресс-службе.

Своевременно и без потерь

В Минобороны 8 апреля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность. Группа лейтенанта Никиты Югансона, организовав ночную засаду, сумела захватить автомобиль с украинскими корректировщиками. У пленных изъяли телефоны с программами по управлению артогнем и сопроводили в штаб. Через несколько дней разведчики нашли подготовленную огневую позицию для батареи и устроили там засаду. При появлении украинских минометчиков они передали координаты позиций. Боевики были уничтожены, не произведя ни одного выстрела по российским позициям, отметили в российском военном ведомстве.

Фото: ТАСС/Бобылев Сергей Источник изображения: iz.ru

Старший сержант Владислав Пенкин, находясь в головной заставе колонны, обнаружил боевиков, готовых открыть огонь. Мгновенно оценив ситуацию, сержант с ходу уничтожил трех стрелков, гранатометчика и позицию крупнокалиберного пулемета. После попадания из гранатомета машина Пенкина загорелась. Даже получив ранение, сержант продолжил бой, обеспечив десантирование из горящей БМД своих боевых товарищей.

— Вооруженное формирование украинских радикалов было уничтожено, что позволило колонне прибыть в заданный район своевременно и без потерь, — отметили в Минобороны.

Командир мотострелковой роты старший лейтенант Артем Фокин атаковал с ходу обнаруженные позиции украинских формирований. Понеся большие потери, боевики отступили в населенный пункт к основным силам. Во время восьмичасового боя мотострелкам удалось взять и его.

В ходе дальнейшего продвижения вглубь обороны противника ротой под командованием Артема Фокина было освобождено еще четыре населенных пункта, отметили в российском военном ведомстве. Всего с начала специальной военной операции рота старшего лейтенанта уничтожила до 15 единиц бронетехники, до 7 танков и более 100 боевиков, добавили в Минобороны.

Роман Крецул