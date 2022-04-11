Войти
Газета.ru

«Российские миротворцы в Приднестровье не по зубам Украине»

183
0
0
Военно-транспортные самолеты ВКС России
Военно-транспортные самолеты ВКС России.
Источник изображения: Максим Блинов/РИА "Новости"

Эксперт объяснил, почему невыполнимы угрозы Киева сбивать самолеты ВКС России над Тирасполем

Украина будет сбивать военные и военно-транспортные самолеты РФ, которые попытаются попасть в Приднестровье, заявили в украинском Министерстве обороны. «Газета.Ru» разбиралась, насколько реальны угрозы.

Официальный представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Богдан Сенник заявил, что Украина намерена не допускать полеты российской авиации в Приднестровье.

Цель таких полетов, отмечает офицер, состоит якобы в том, чтобы обеспечивать и ротировать российский военный контингент в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). По его словам, украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) будут сбивать российские военные и военно-транспортные самолеты, летящие в Тирасполь. «Небо Украины плотно закрыто и несанкционированный пролет в нем недопустим», - заявил Сенник

При этом, по сообщениям Минобороны России, уничтожены 82% украинской авиации и 75% средств ПВО. Таким образом, считает Москва, небо Украины контролируют российские Воздушно-космические силы.

«Армия Украины допустила тотальную ошибку в распределении своих сил ПВО. Их основная часть оказалась расположенной вблизи Донбасса и границ с Крымом, еще под Одессой, в Херсонской и Николаевской областях, - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, генерал-майор запаса Владимир Попов. - Стянули туда все, что имеется, все и потеряли практически одномоментно в результате высокоточных ударов по позициям.

Были комплексы С-300, и вот их не стало. Тоже самое касается авиации. Не думаю, что украинская армия сейчас может что-то предпринять в плане ПВО в регионе Черного моря, разве что ПЗРК «Стингер» использовать, но высота их поражения не превышает четырех километров, транспортные Ил-76 легко пройдут эту зону поражения».

Эксперт отметил, что определенную угрозу могут представлять украинские истребители МиГ-29, которые в незначительном количестве успели улететь в Румынию, но их применение не санкционирует НАТО, опасаясь ответного удара России. «Средства ПВО российского Черноморского флота их тоже легко обнаружат и гарантированно уничтожат», - добавил Попов.

Киев сегодня блокирует находящихся в Тирасполе российских военных - миротворцев, который, в числе прочего, охраняет арсеналы советской 14-й армии в Колбасне. Раньше там ротация осуществлялась через Украину, потом через Молдавию, но сейчас Кишинев тоже закрыл возможность проезда для российских военных.

«Российская военная база в Приднестровье является полностью автономной и независимой. В ее составе служат порядка 1700 человек, большей частью это уроженцы республики, имеющие российское гражданство, - рассказал «Газете.Ru» бывший офицер штаба 14-й армии подполковник Николай Лизунов. - Есть два миротворческих батальона. Еще батальон охраны военных складов, который тоже укомплектован местными жителями. Исключение составляют офицеры, выходцы из России, но и у них есть все условия комфортного проживания, позволяющие длительное время не уезжать на родину. Этому способствует и отношение местного населения, которое благосклонно к российским военным.

Без ротации контингент может существовать годам, даже десятилетиями - блокировка ничего не значит. Российские миротворцы в Приднестровье не по зубам Украине. И, соответственно, летать российским транспортникам в Приднестровье смысла нет».

В самом Кишиневе представители Минобороны Молдавии в ответ на заявление ВСУ поспешили сообщить, что «не располагают информацией о подготовке в аэропорту Тирасполя к приему российских самолетов».

«То есть обеспокоенность вероятностью воздушного «вторжения» российских военных самолетов звучит только из Киева. Там таким образом пытаются втянуть Молдавию в военный конфликт с Россией, зная, что Кишинев высказывает позицию по выводу российских миротворцев и имеет планы на присоединение Приднестровья. - рассказал «Газете.Ru» политолог, военный эксперт Александр Зимовский. - Но миротворческие силы потому и называются миротворческими, что не имеют наступательного потенциала. Так и в Приднестровье. Попытку молдаван изменить status quo в Приднестровье российские миротворцы могут купировать. Однако видимого желания применить силу Кишинев не высказывает».


Виктор Сокирко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Россия
Румыния
Украина
Продукция
Stinger
Ил-76
Небо РЛК
С-300
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
ЧФ
Похожие новости
15.11.2021
Зона раздражения: в Черном море активизировалась авиаразведка НАТО
06.09.2021
"Они не остановятся". Чего России ждать от НАТО в Черном море
22.02.2021
"Они уже перебрасывают корабли и самолеты": что происходит в Черном море
10.10.2019
RAND Corporation (США): Россия, НАТО и стратегия безопасности на Черном море
12.08.2013
Если завтра война
30.04.2013
Россия наращивает «мускулы» на Южном Кавказе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.04 04:01
  • 15
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 11.04 02:27
  • 65
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 11.04 02:01
  • 6
Российская армия задействует в спецоперации самоходные минометы "Тюльпан"
  • 10.04 23:21
  • 22605
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.04 21:57
  • 2
Война на Украине – проблема мигрантов
  • 10.04 21:45
  • 3
Правительство в три раза увеличит финансирование льготных кредитов для промышленности
  • 10.04 13:32
  • 77
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 10.04 11:22
  • 134
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 10.04 08:03
  • 2
Новейшие бронеавтомобили "Тайфун-У" впервые будут задействованы в параде Победы в Санкт-Петербурге
  • 10.04 07:55
  • 1
В США рассказали о слежке за российской армией на Украине из космоса
  • 09.04 03:27
  • 19
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 09.04 02:33
  • 2
Россия готовится летать только на отечественных самолетах
  • 09.04 01:46
  • 5
Проблемы импортозамещения в российской микроэлектронике
  • 08.04 17:23
  • 108
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 08.04 16:31
  • 3
Лавров заявил об отходе Киева от стамбульских договоренностей в новом проекте соглашения с РФ