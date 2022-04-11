Войти
Интерфакс-АВН

Набсовет "Роскосмоса" решил приступить к созданию новой российской орбитальной станции

161
0
0
Вид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС.
Источник изображения: © NASA / Jessica Meir

Работы начнутся после защиты эскизного проекта

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Наблюдательный совет "Роскосмоса" принял решение после защиты эскизного проекта приступить к разработке и созданию модулей новой российской орбитальной станции, сообщили в "Роскосмосе".

"Набсовет заслушал доклады о перспективах дальнейшего использования Международной космической станции и создания Российской орбитальной служебной станции (РОСС), а также о ходе строительства Национального космического центра в Москве. По результатам обсуждения было принято решение после защиты эскизного проекта РОСС приступить к разработке конструкторской документации и созданию её модулей", - говорится в сообщении госкорпорации.

В госкорпорации также сообщили, что Набсовет согласовал "назначение Антона Лобанова гендиректором Научно-производственной корпорации "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" им.А.Г.Иосифьяна (АО "Корпорация "ВНИИЭМ") и Игоря Мальцева - гендиректором "Научно-производственного центра автоматики и приборостроения им.академика Н.А. Пилюгина" (НПЦАП).

Кроме того, председатель Наблюдательного совета Юрий Борисов отметил принципиальную государственную и гражданскую позицию "Роскосмоса" в условиях санкционного давления на страну.

26 февраля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что решение о создании станции будет принято после сдачи эскизного проекта.

На фоне обострения российско-американских отношений из-за конфликта на Украине Рогозин заявил, что дальнейшее продолжение сотрудничества возможно только при снятии санкций с российской космической отрасли. 2 апреля Рогозин заявил, что госкорпорация подготовит свои предложения руководству страны по срокам прекращения участия России в проекте МКС.

"Окончательное решение по РОСС, с которой мы связываем будущее российской пилотируемой космонавтики, в том числе как перевалочного пункта на пути к Луне, будет принято после завершения эскизного проектирования станции", - сказал Рогозин в интервью журналу "Русский космос".

Как сообщалось, Россия рассматривает возможность создания новой национальной станции, которая придет на замену МКС. Предполагается, что станция будет на высокоширотной орбите с наклонением 97-98 градусов, где наблюдается повышенный уровень радиации. Из-за этого предлагается сделать ее посещаемой, а не постоянно обитаемой.

9 ноября 2021 года исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что госкорпорация рассматривает несколько вариантов создания российской орбитальной станции, в том числе с использованием российского сегмента МКС.

"Сценарии возможны разные, у нас как раз те проработки и те эскизные проекты, которые должны делаться, они должны рассматривать разные варианты, в том числе и вариант с использованием текущей станции для создания станции нового поколения", - сказал Крикалев на научно-технической конференции ученых и специалистов РКК "Энергия".

23 августа 2021 года Рогозин сообщил "Интерфаксу", что решение о включении модулей российского сегмента МКС в состав новой станции будет принято после разработки эскизного проекта.

Как сообщал ранее Рогозин, научно-технический совет госкорпорации должен принять решение, каким образом будет формироваться облик новой российской орбитальной станции. "Либо путём наращивания российского сегмента и последующее возможное отделение или высокоширотная станция", - отмечал Рогозин.

17 ноября 2021 года исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным проектам и науке Александр Блошенко сообщил "Интерфаксу", что в госкорпорации сомневаются в целесообразности создания новой станции на основе существующего российского сегмента МКС, но точный ответ должны дать специалисты.

По его словам, разработка эскизного проекта новой российской орбитальной станции начнется в 2022 году, она займет около полутора лет.

Россия, как сообщалось, решила строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта МКС, и связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.

Глава "Роскосмоса" сообщал, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработали свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
ВНИИЭМ
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
МКС
ЯО
Похожие новости
22.12.2020
Интервью Юрия Борисова
25.05.2020
Советское наследие Америки
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
31.05.2016
Не догоняем
20.05.2015
Рогозин видит в "Роскосмосе" инструмент возрождения национальной гордости
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.04 04:01
  • 15
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 11.04 02:27
  • 65
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 11.04 02:01
  • 6
Российская армия задействует в спецоперации самоходные минометы "Тюльпан"
  • 10.04 23:21
  • 22605
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.04 21:57
  • 2
Война на Украине – проблема мигрантов
  • 10.04 21:45
  • 3
Правительство в три раза увеличит финансирование льготных кредитов для промышленности
  • 10.04 13:32
  • 77
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 10.04 11:22
  • 134
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 10.04 08:03
  • 2
Новейшие бронеавтомобили "Тайфун-У" впервые будут задействованы в параде Победы в Санкт-Петербурге
  • 10.04 07:55
  • 1
В США рассказали о слежке за российской армией на Украине из космоса
  • 09.04 03:27
  • 19
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 09.04 02:33
  • 2
Россия готовится летать только на отечественных самолетах
  • 09.04 01:46
  • 5
Проблемы импортозамещения в российской микроэлектронике
  • 08.04 17:23
  • 108
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 08.04 16:31
  • 3
Лавров заявил об отходе Киева от стамбульских договоренностей в новом проекте соглашения с РФ