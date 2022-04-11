Набсовет "Роскосмоса" решил приступить к созданию новой российской орбитальной станции

Работы начнутся после защиты эскизного проекта

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Наблюдательный совет "Роскосмоса" принял решение после защиты эскизного проекта приступить к разработке и созданию модулей новой российской орбитальной станции, сообщили в "Роскосмосе".

"Набсовет заслушал доклады о перспективах дальнейшего использования Международной космической станции и создания Российской орбитальной служебной станции (РОСС), а также о ходе строительства Национального космического центра в Москве. По результатам обсуждения было принято решение после защиты эскизного проекта РОСС приступить к разработке конструкторской документации и созданию её модулей", - говорится в сообщении госкорпорации.

В госкорпорации также сообщили, что Набсовет согласовал "назначение Антона Лобанова гендиректором Научно-производственной корпорации "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" им.А.Г.Иосифьяна (АО "Корпорация "ВНИИЭМ") и Игоря Мальцева - гендиректором "Научно-производственного центра автоматики и приборостроения им.академика Н.А. Пилюгина" (НПЦАП).

Кроме того, председатель Наблюдательного совета Юрий Борисов отметил принципиальную государственную и гражданскую позицию "Роскосмоса" в условиях санкционного давления на страну.

26 февраля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что решение о создании станции будет принято после сдачи эскизного проекта.

На фоне обострения российско-американских отношений из-за конфликта на Украине Рогозин заявил, что дальнейшее продолжение сотрудничества возможно только при снятии санкций с российской космической отрасли. 2 апреля Рогозин заявил, что госкорпорация подготовит свои предложения руководству страны по срокам прекращения участия России в проекте МКС.

"Окончательное решение по РОСС, с которой мы связываем будущее российской пилотируемой космонавтики, в том числе как перевалочного пункта на пути к Луне, будет принято после завершения эскизного проектирования станции", - сказал Рогозин в интервью журналу "Русский космос".

Как сообщалось, Россия рассматривает возможность создания новой национальной станции, которая придет на замену МКС. Предполагается, что станция будет на высокоширотной орбите с наклонением 97-98 градусов, где наблюдается повышенный уровень радиации. Из-за этого предлагается сделать ее посещаемой, а не постоянно обитаемой.

9 ноября 2021 года исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что госкорпорация рассматривает несколько вариантов создания российской орбитальной станции, в том числе с использованием российского сегмента МКС.

"Сценарии возможны разные, у нас как раз те проработки и те эскизные проекты, которые должны делаться, они должны рассматривать разные варианты, в том числе и вариант с использованием текущей станции для создания станции нового поколения", - сказал Крикалев на научно-технической конференции ученых и специалистов РКК "Энергия".

23 августа 2021 года Рогозин сообщил "Интерфаксу", что решение о включении модулей российского сегмента МКС в состав новой станции будет принято после разработки эскизного проекта.

Как сообщал ранее Рогозин, научно-технический совет госкорпорации должен принять решение, каким образом будет формироваться облик новой российской орбитальной станции. "Либо путём наращивания российского сегмента и последующее возможное отделение или высокоширотная станция", - отмечал Рогозин.

17 ноября 2021 года исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным проектам и науке Александр Блошенко сообщил "Интерфаксу", что в госкорпорации сомневаются в целесообразности создания новой станции на основе существующего российского сегмента МКС, но точный ответ должны дать специалисты.

По его словам, разработка эскизного проекта новой российской орбитальной станции начнется в 2022 году, она займет около полутора лет.

Россия, как сообщалось, решила строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта МКС, и связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.

Глава "Роскосмоса" сообщал, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработали свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.