Войти
Военное обозрение

ВМС США назвали сроки ввода в строй палубного беспилотника-заправщика MQ-25 Stingray

162
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американский палубный дрон-заправщик MQ-25 Stingray, разработанный для ВМС США, планируется интегрировать в состав авиакрыла авианосцев через 3-4 года. Об этом заявил вице-адмирал ВМС США Кевин Уайтселл.

На сегодняшний день MQ-25 Stingray, разработанный компанией Boeing в рамках программы ВМС США Carrier-Based Aerial-Refueling System, завершил начальные испытания, в рамках которых передал топливо на истребители F/A-18 Hornet, F-35C и дозаправил самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye. Кроме того, прототип совершил серию пробежек по палубе авианосца USS George HW Bush.

Следующим этапом станет испытание беспилотника вылетами на дальность до 500 миль от авианосца. Полностью программу испытаний в ВМС США раскрывать не стали, но сообщили, что MQ-25 Stingray планируется ввести в строй не раньше 2026 года, а в качестве платформы выступит USS Theodore Roosevelt.

В сентябре прошлого года компания Boeing объявила о намерении построить специальный завод по выпуску палубных беспилотных заправщиков MQ-25 Stingray. Как заявили в пресс-службе компании, первые аппараты завод начнет выпускать уже в 2024 году.

Согласно заявлениям представителей ВМС США, после завершения испытаний БПЛА MQ-25 сможет выполнять важнейшую функцию дозаправки в воздухе всех самолетов четвертого и пятого поколений крыла палубной авиации. При этом позднее командование планирует вернуться к созданию ударной версии палубного беспилотника, с которой и началось создание заправщика. Всего американский флот планирует закупить 72 единицы Stingray, выделив на их приобретение в общей сложности около 13 млрд. долларов. Это позволит облегчить нагрузку на парк F/A-18F Super Hornet, осуществляющих заправку других самолетов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
E-2D
E2C
F-18
F-35C
MQ-25 Stingray
Super Hornet
Компании
Boeing
Проекты
Nimitz
Авианосец
БПЛА
Похожие новости
16.09.2021
Беспилотник MQ-25 дозаправил истребитель F-35C
23.08.2021
Беспилотник MQ-25 впервые дозаправил самолет E-2D
05.06.2017
Беспилотные заправщики спасут авианосцы США
31.01.2017
Почему Китай и Россия боятся новых американских авианосцев типа "Джеральд Форд" (The National Interest, США)
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
14.02.2012
Пентагон запросил 179 миллиардов долларов на модернизацию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.04 04:01
  • 15
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 11.04 02:27
  • 65
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 11.04 02:01
  • 6
Российская армия задействует в спецоперации самоходные минометы "Тюльпан"
  • 10.04 23:21
  • 22605
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.04 21:57
  • 2
Война на Украине – проблема мигрантов
  • 10.04 21:45
  • 3
Правительство в три раза увеличит финансирование льготных кредитов для промышленности
  • 10.04 13:32
  • 77
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 10.04 11:22
  • 134
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 10.04 08:03
  • 2
Новейшие бронеавтомобили "Тайфун-У" впервые будут задействованы в параде Победы в Санкт-Петербурге
  • 10.04 07:55
  • 1
В США рассказали о слежке за российской армией на Украине из космоса
  • 09.04 03:27
  • 19
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 09.04 02:33
  • 2
Россия готовится летать только на отечественных самолетах
  • 09.04 01:46
  • 5
Проблемы импортозамещения в российской микроэлектронике
  • 08.04 17:23
  • 108
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 08.04 16:31
  • 3
Лавров заявил об отходе Киева от стамбульских договоренностей в новом проекте соглашения с РФ