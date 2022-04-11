ВМС США назвали сроки ввода в строй палубного беспилотника-заправщика MQ-25 Stingray

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Американский палубный дрон-заправщик MQ-25 Stingray, разработанный для ВМС США, планируется интегрировать в состав авиакрыла авианосцев через 3-4 года. Об этом заявил вице-адмирал ВМС США Кевин Уайтселл.

На сегодняшний день MQ-25 Stingray, разработанный компанией Boeing в рамках программы ВМС США Carrier-Based Aerial-Refueling System, завершил начальные испытания, в рамках которых передал топливо на истребители F/A-18 Hornet, F-35C и дозаправил самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye. Кроме того, прототип совершил серию пробежек по палубе авианосца USS George HW Bush.

Следующим этапом станет испытание беспилотника вылетами на дальность до 500 миль от авианосца. Полностью программу испытаний в ВМС США раскрывать не стали, но сообщили, что MQ-25 Stingray планируется ввести в строй не раньше 2026 года, а в качестве платформы выступит USS Theodore Roosevelt.

В сентябре прошлого года компания Boeing объявила о намерении построить специальный завод по выпуску палубных беспилотных заправщиков MQ-25 Stingray. Как заявили в пресс-службе компании, первые аппараты завод начнет выпускать уже в 2024 году.

Согласно заявлениям представителей ВМС США, после завершения испытаний БПЛА MQ-25 сможет выполнять важнейшую функцию дозаправки в воздухе всех самолетов четвертого и пятого поколений крыла палубной авиации. При этом позднее командование планирует вернуться к созданию ударной версии палубного беспилотника, с которой и началось создание заправщика. Всего американский флот планирует закупить 72 единицы Stingray, выделив на их приобретение в общей сложности около 13 млрд. долларов. Это позволит облегчить нагрузку на парк F/A-18F Super Hornet, осуществляющих заправку других самолетов.