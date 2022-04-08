Это вопрос интересует большинство молодых семей, которые в ближайшее время планировали обзавестись собственной недвижимостью. Почти для каждого человека квартира относится к категории дорогостоящих покупок и накопить на нее, имея средний уровень дохода, практически невозможно. В такой ситуации выход один — это ипотека. Но стоит ли брать ипотеку в 2022 году? Давайте попробуем разобраться вместе.

Квартиры будут дорожать

Вы хотя бы раз видели ситуацию на рынке недвижимости, когда цены не растут, а падают до уровня, который был 5 лет назад? Мы — нет. Такое возможно, но только при условии, когда предложение превышает спрос на 60% и более. В реальной жизни такие показатели на рынке недвижимости это что-то запредельное. Особенно, если речь идет о крупных городах, в которые люди едут с окраин в поисках лучше жизни. Для примера возьмем квартиры в Твери, на сайте https://tver.etagi.com/ipoteka/ можно заполнить анкету на выдачу ипотеки и получить предварительное решение банка уже через несколько часов. Будет ли дешеветь недвижимость в Твери? Конечно, нет, потому что это районный центр. Ежегодно сюда переезжают тысячи людей из близлежащих городов. Получается, что брать ипотеку в 2022 году выгодно, так как через пару лет аналогичная квартира будет стоить уже на порядок дороже.

Рублевые накопления "съедает" инфляция

Если несколько лет вы копили на квартиру или на первоначальный взнос по ипотеке, то сейчас самое время вложить эти деньги в недвижимость. Есть такая поговорка "деньги любят скорость". Если просто хранить свои накопления под матрасом или на депозите, деньги очень быстро обесцениваются. Ни один депозит не принесет вам прибыль больше, чем забрала инфляция. Это базовые понятия экономики, которые работают как часы.

Будут ли расти ипотечные ставки

Очень сложно давать прогноз по этому поводу, но мы скажем одно: брать ипотеку в 2022 году можно и нужно. Если ставки понизятся — вы всегда сможете сделать рефинансирование ипотеки и заключить сделку с другим банком на более выгодных условиях. Зато сейчас вы уже будете жить в собственном жилье и не думать о том, выселит вас завтра арендодатель из-за очередного карантина или нет. Банки могут еще поднять процентные ставки? Им ничего не мешает. Повторимся, спрогнозировать дальнейшее развитие событий пока невозможно, но, на наш взгляд, оформление ипотеки сейчас это очень выгодная сделка.