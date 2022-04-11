Сербия всадила нож в спину дружественной России

Политика (Сербия): партии правого крыла осудили голосование Сербии в ООН

Три правые партии Сербии осудили решение Белграда проголосовать на Генеральной ассамблее ООН за приостановку членства России в Совете по правам человека ООН. По мнению политиков, этот шаг будет иметь непредсказуемые последствия для страны. Сербы решение властей не одобрили.

Три партии правой ориентации: Демократическая партия Сербии, Сербское движение "Двери" и сербская партия "Заветники" — сегодня осудили решение Сербии проголосовать на Генеральной ассамблее ООН за приостановку членства России в Совете по правам человека (СПЧ) ООН.

Председатель Демократической партии Сербии Милош Йованович заявил, что, приняв это вопиющее решение, нынешняя власть пошла против воли большинства граждан и Сербия встала на сторону недружественных России стран. А это наносит огромный вред государственным и национальным интересам.

Сербия всадила нож в спину дружественной ей страны, которая в Совете безопасности ООН отстаивала ее территориальную целостность и которая обеспечивает ее энергетическую безопасность. Это приведет к разрыву дружественных отношений с Российской Федерацией, а это, в свою очередь, откроет путь сепаратистскому Косово в ООН. Часть Сербии будет потеряна, а сербы в Косово и Метохии подвергнутся насилию, гонениям и депортации.

По словам Йовановича, подобная политика — неприемлемая расплата за европейскую интеграцию Сербии, и пришло время, чтобы начать в сербском обществе серьезное обсуждение отношений между Сербией и Евросоюзом.

В сербском движении "Двери" считают, что, проголосовав в ООН, Сербия попала в список недружественных Российской Федерации стран. В сообщении в связи с этим событием движение заявляет, что оно будет иметь непредсказуемые последствия, экономические и исторические, а также последствия для безопасности. Члены движения обвинили президента Александра Вучича в том, что своим поступком он поставил страну на сторону НАТО в конфликте с Россией, на сторону тех, кто предлагал Резолюцию по Сребренице в ООН, и теперь, как полагают в движении, не осталось преград для "окончательной сдачи" Косово и Метохии.

Сербская партия "Заветници" заявила, что подобные шаги подтверждают: политика военно-политического нейтралитета, которую для вида отстаивает правящая коалиция, на самом деле пустые слова на бумаге, и в партии считают, что нынешнее руководство готовит граждан к введению санкций против России.

Комментарии читателей:

Славиша Вукосављевићпре

Я не из правых, но я осуждаю поступок сербских властей.

milan lalaпре 4 сата

Не только правые партии, но и Все Сербы. Если бы выборы проводились сегодня, Вучичу не бывать президентом.

Bojan Milanovićпре

У нас был вариант воздержаться, раз уж мы подвергаемся такому давлению. Сейчас все идет к введению санкций против Российской Федерации, что, вероятно, положит конец идеям о свободе нашего народа. Если кто-то думает, что гегемоны перестанут нас разорять после таких наших уступок, то жестоко ошибается.

rada

Россия этого не забудет! Сербия, стыдись, ты теряешь единственного друга в мире!

DP

Страшная ошибка… Невыносимо, непростительно, неприемлемо, ужасно, предательски по отношению к собственным принципам. Это 25 марта 2022, а не 1941 год. Вы должны исправить ошибку и предотвратить "27 марта". Россия вас простит, но мы сами, даже если захотим, не сможем.

Saslušajte

Поймите, что Сербия не хочет в ЕС, а хочет союз с Россией, Китаем, Индией, Бразилией. Хватит нам шантажа и лжи ЕС, лицемерной поддержки. Пусть пропадают сами, вместе с Америкой.

šok

Какой удар и для России, и для Сербии!

Zemunac

Позорное решение человека без стыда и совести.

Алокон

Мы предали друзей; меня предал брат ― я проиграл битву, но еще не всю войну

Katastrofa

Исключительно ошибочное решение, ошибочный расчет. Мы еще жестоко поплатимся за это.

Milutin

Мы предали братьев. Мне стыдно.

zemljo,otvori se

Вы опозорили и себя, и нас.

milan lala

Для Сербии Россия и отношения с ней важнее, чем членство в ЕС и сотрудничество с НАТО.