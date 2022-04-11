«Комплекс «Бастион» может работать в три раз лучше»

Контр-адмирал Серегин объяснил, почему по цели около Одессы применили БК «Бастион»

Вооруженные силы России уничтожили Центр сбора и подготовки иностранных наемников в районе Одессы высокоточными ракетами берегового комплекса «Бастион», сообщили в Минобороны. «Газета.Ru» разбиралась, почему использовали именно этот комплекс и каковы возможности его модернизации.

«Высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса «Бастион» в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы уничтожен Центр сбора и подготовки иностранных наемников», - рассказал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Это уже второе применение комплекса во время специальной военной операции на Украине. 19 марта на брифинге Министерства обороны Российской Федерации было заявлено, что ракеты комплекса уничтожили центры радиотехнической разведки также в районе Одессы.

Комплекс «Бастион», по классификации НАТО SSC-5 Stooge («Марионетка»), предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Производится АО «ВПК «НПО машиностроения», которое входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Принят на вооружение российской армией в 2010 году.

«Бастион» оснащен ракетам «Оникс», дальность боевого использования которых составляет 600 километров. В 2016 году использовался в ходе нанесения ударов по объектам террористов в Сирии. При этом это также были не корабли, а цели, расположенные на суше. Минобороны России опубликовало соответствующую видеозапись на портале YouTube.

«Комплекс «Бастион» можно эффективно использовать по наземным целям. У «Бастиона» - сверхзвуковая ракета «Оникс». Точность попадания такой ракеты исключительно высокая», - считает старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Константин Богданов.

Контр-адмирал в отставке Валерий Серегин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал, почему для уничтожения целей под Одессой был использован именно «Бастион».

«Во-первых, его применение оправданно там, где цель защищена средствами не только противовоздушной обороны, но и радиоэлектронной борьбы. Это особая «фишка» «Оникса». Он легко взламывает радиоэлектронную защиту и почти нечувствителен к ней. Именно это позволяет ему уничтожать корабли с мощными станциями РЭБ. Естественно его использовать и для тех наземных объектов, где есть серьезная радиоэлектронная защита. Во-вторых, цели в прибережной полосе, рядом с морем - самые понятные цели для «Бастиона» также, как и корабли», - рассказал Серегин.

Схожей точки зрения придерживается доктор военных наук Константин Сивков. Он подчеркнул, что ракета комплекса «Оникс» обладает «особыми технологическими свойствами».

«Эта ракета обладает возможностью загоризонтной стрельбы, полной автономностью боевого применения по принципу «выстрелил-забыл», ее применение эффективно в условиях радиоэлектронного противодействия. Следует отметить особую точность попадания такой ракеты», - считает Сивков.

Контр-адмирал Серегин отметил, что комплекс «Бастион» обладает «совершенно уникальным возможностями для модернизации».

«В его технологическую структуру встроена возможность перманентной модернизации. В частности, именно «Бастион» рассматривается в качестве потенциального сухопутного носителя ракеты «Циркон». Но сначала носителями этого оружия станут боевые корабли и подлодки нескольких проектов. Если потом «Бастион» оснастят «Цирконом» дальность боевого применения составит 1700 км. Таким образом, «Бастион» может работать в три раза лучше», - считает Серегин.

При этом, по мнению Сивкова, уже используемая на комплексе ракета «Оникс» также имеет большой потенциал для модернизации. «Эти улучшения будут направленны на совершенствование помехозащищенности головки самонаведения для обеспечения эффективного поражения противника», - уточнил эксперт.

В свою очередь, Богданов считает, что модернизация «Бастиона» также может коснуться совершенствования бортовой аппаратуры управления «Ониксом» и элементной базы в сторону увеличения дальности, помехозащищенности, коррекции целей, режимов головок самонаведения.

Ирина Альшаева