Опубликовано видео с места крушения МиГ-31

Опубликовано видео с места крушения двухместного сверхзвукового высотного всепогодного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31. Соответствующий ролик выложил в Telegram канал «78».
«Публикуем видео с места крушения МиГ-31 в Ленобласти», — говорится в подписи к видео.
Ранее были опубликованы снимки с места крушения МиГ-31.
Согласно пресс-службе Западного военного округа, самолет МиГ-31 потерпел аварию в Ленинградской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Экипаж катапультировался, к месту происшествия направлены специалисты. Вероятной причиной инцидента называется техническая неисправность самолета.
Согласно «Фонтанке», самолет упал в районе поселка Торковичи, сообщение об этом поступило около часа дня.