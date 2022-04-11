Британским летчикам приказали остерегаться русских

The Telegraph (Великобритания): летчикам королевских ВВС приказали не отвечать на российские действия, чтобы не спровоцировать мировую войну

Молодым летчикам королевских ВВС запретили отвечать на действия России над Черным морем, пишет The Telegraph. Командующий военно-воздушными силами Великобритании предупредил неопытных пилотов, что это может привести к глобальному военному конфликту.

Истребители "Тайфун" королевских ВВС переброшены в Румынию, где они помогают охранять воздушное пространство НАТО на границе с Украиной.

Молодых британских летчиков предупредили, чтобы те не отвечали на действия России над Черным морем. По словам командующего ВВС Великобритании, это может спровоцировать мировую войну.

Около 150 военнослужащих и четыре истребителя королевских ВВС размещены на базе в аэропорту имени Михаила Когэлничану на побережье Черного моря примерно в 300 километрах от мест наиболее интенсивных боевых действий на юге Украины.

Перед посещением авиабазы главный маршал авиации сэр Майк Уигстон (Mike Wigston) заявил, что некоторым британским пилотам едва за двадцать, и они "только что закончили обучение". Теперь им предстоит принимать очень важные решения в небе во избежание катастрофического столкновения с Россией.

Начальник штаба ВВС пояснил журналистам: "Они должны понимать порядок действий и правила ведения боя: когда им надо отвечать, а когда они не должны этого делать. И здесь очень важен уровень подготовки, натренированности и слаженности. Для молодых людей чуть старше 20 лет это огромная ответственность".

Британские летчики пока не вступали в контакт с российскими самолетами в небе над Черным морем, заявил Уигстон.

С румынской авиабазы также совершают вылеты американские, итальянские и голландские самолеты, которые сдерживают военные амбиции России. Такой же оборонительной деятельностью занимаются и другие расположенные близко к зоне конфликта страны, например, Норвегия и Кипр.

Майк Уигстон, давший интервью на борту военного самолета во время полета в Румынию, заявил, что военная операция "находится на очень опасном этапе", поскольку Россия проводит перегруппировку в надежде на "сокрушительное завершающее наступление".

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Начальник штаба ВВС заявил, что российская спецоперация привела к самым крупным геополитическим изменениям с 1945 года. "Это не закончится за три недели, речь идет о перестройке отношений Европы с Россией, отношений России с миром и того, за что выступает НАТО и члены альянса, — сказал он. — В НАТО сейчас 30 стран, но теперь и другие государства вполне могут сделать вывод, что их будущее будет в безопасности, если они подадут заявку на вступление в альянс".

Джек Харди (Jack Hardy)