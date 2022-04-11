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Российская газета

Минобороны РФ: Ракетный удар по вокзалу в Краматорске нанесен из подконтрольного Киеву Доброполья

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В министерстве обороны России выяснили, откуда была запущена ракета, упавшая возле железнодорожного вокзала в украинском городе Краматорск.


"По уточненным данным, удар нанесен ракетным дивизионом вооруженных сил Украины из района населенного пункта Доброполье, который находится в 45 километрах юго-западнее города", - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что киевский режим выпустил ракеты по вокзалу с целью сорвать массовый выезд жителей из города. "Чтобы использовать их в качестве "живого щита" для обороны своих военных позиций. Как это происходит и во многих других населенных пунктах Украины", - отметили в Минобороны России.

Российские военные также прокомментировали вброс в соцсети фотографий пусковых установок "Точка-У", принимавших в феврале 2022 года участие в российско-белорусском учении "Союзная решимость-2022".

"На всех опубликованных фотографиях с учений изображены не российские ракетные комплексы. Тактические ракеты "Точка-У", обломки которой были обнаружены в районе вокзала в Краматорске, применяются только вооруженными силами Украины", - подчеркнули в МО.


Иван Петров

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