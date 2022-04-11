Опубликованы фото трофейных NLAW с инструкцией по эксплуатации

Появились снимки очередных трофеев российских военнослужащих. Сбежавшие бойцы ВСУ бросили переносные противотанковые управляемые ракетные комплексы NLAW.

Рядом с оставленным вооружением нашлись и инструкции к нему. Текст на украинском языке прямо говорит о том, против кого должны быть направлены эти переносные ракеты.

"РГ" уже писала о трофейном вооружении, которое бросили в Изюмском районе Харьковской области убегавшие бойцы ВСУ. Среди них были и противотанковые гранатометы.

NLAW - шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета. Используется для борьбы с бронетехникой и полевыми укреплениями. Ее масса - 12,4 килограмма. Длина - 1016 миллиметров. Калибр боевой части - 150 мм.

Светлана Цыганкова