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Российская газета

Опубликованы фото трофейных NLAW с инструкцией по эксплуатации

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Источник изображения: rg.ru


Появились снимки очередных трофеев российских военнослужащих. Сбежавшие бойцы ВСУ бросили переносные противотанковые управляемые ракетные комплексы NLAW.

Рядом с оставленным вооружением нашлись и инструкции к нему. Текст на украинском языке прямо говорит о том, против кого должны быть направлены эти переносные ракеты.

"РГ" уже писала о трофейном вооружении, которое бросили в Изюмском районе Харьковской области убегавшие бойцы ВСУ. Среди них были и противотанковые гранатометы.

NLAW - шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета. Используется для борьбы с бронетехникой и полевыми укреплениями. Ее масса - 12,4 килограмма. Длина - 1016 миллиметров. Калибр боевой части - 150 мм.


Светлана Цыганкова

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