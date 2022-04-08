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Российская газета

Офицер рассказал об основных повреждениях техники в ходе спецоперации

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Источник изображения: Минобороны РФ

Специальная военная операция на Украине продолжается более месяца, многие образцы техники проверяются на прочность в боевых условиях. Военнослужащие ремонтно-восстановительных частей ВС России получили богатый опыт использования бронетехники и транспорта.

Большинство неисправностей условно делятся на две части - боевые и эксплуатационные.

- Развернуты посты обслуживания фильтров, аккумуляторных батарей. Наиболее сложное - это замена дисков сцепления, которая производится с демонтажом двигателя. Основные повреждения техники - в результате разрыва мин, попадания осколков в колеса, кабины и остекление машин, - цитирует газета "Красная Звезда" командира ремонтного подразделения.

Кроме того, российским бойцам АРМ приходится обслуживать и восстанавливать военную технику иностранного производства.

Например, под Изюмом российские военные захватили несколько бронетранспортеров "Буцефал". Трофейные броневики имеют немецкий двигатель и автоматическую коробку передач. Большинство машин были разукомплектованы отступающими частями ВСУ, но механики РА смогли поставить броневики в строй.




Николай Грищенко

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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