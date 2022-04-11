Войти
Военное обозрение

В ходе спецоперации на Донбассе замечен новый российский бронеавтомобиль «Буран»

157
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Новейший российский бронеавтомобиль «Буран» впервые был представлен публике в 2020 году. Однако он уже завоёвывает популярность среди военных – как российских, так и зарубежных.

Недавно стало о продвижении данной машины на внешнем рынке – командование армянских вооружённых сил заинтересовалось этой новинкой российской оборонки и в итоге заключило контракт на сборку «Бурана» (видимо, крупноузловую, из машинокомплектов) на своих производственных мощностях.

Теперь появились сведения об участии данного бронеавтомобиля в украинском конфликте. Так, на одном из видео, выложенных в социальных сетях, замечен «Буран» в боевых порядках российских войск, продвигающихся в Мариуполе. Возможно, что по итогам применения новой техники в боевых условиях ВС РФ вслед за Арменией примут решение о массовых закупках машины.

Как утверждается на сайте производителя, компании «Нижегородское авиационное общество», на «Буран» заказчик может установить любой предпочитаемый им модуль, в том числе боевой. Вместимость составляет от 6 до 8 чел. Уровень защиты соответствует 2-му по STANAG 4569 – против пуль 7,62 мм х 39, летящих с дистанции 30 м; против осколков при подрыве снаряда в 80 м; и против мины с зарядом 6 кг взрывчатого вещества. Снаряжённая масса составляет 9,1 т, грузоподъёмность – 1,5 т.

В качестве силовой установки используется четырёхтактный двигатель ЯМЗ-534 мощностью 210 л.с., позволяющий развивать скорость до 100 км/ч при расходе 21 л топлива на 100 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
17.02.2021
Взялись за «Арбалет»: боевой модуль будет сбивать беспилотники
16.11.2020
Для войск РХБЗ модернизируют тяжелую огнеметную систему "Солнцепек"
16.09.2020
Потаенные звезды «АРМИИ-2020»
21.07.2020
Haqqin (Азербайджан): обнулились очки в июльской войне против Азербайджана
26.12.2016
Основы несокрушимости
29.12.2012
На южных рубежах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.04 02:27
  • 65
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 11.04 02:01
  • 6
Российская армия задействует в спецоперации самоходные минометы "Тюльпан"
  • 11.04 01:44
  • 14
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.04 23:21
  • 22605
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.04 21:57
  • 2
Война на Украине – проблема мигрантов
  • 10.04 21:45
  • 3
Правительство в три раза увеличит финансирование льготных кредитов для промышленности
  • 10.04 13:32
  • 77
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 10.04 11:22
  • 134
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 10.04 08:03
  • 2
Новейшие бронеавтомобили "Тайфун-У" впервые будут задействованы в параде Победы в Санкт-Петербурге
  • 10.04 07:55
  • 1
В США рассказали о слежке за российской армией на Украине из космоса
  • 09.04 03:27
  • 19
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 09.04 02:33
  • 2
Россия готовится летать только на отечественных самолетах
  • 09.04 01:46
  • 5
Проблемы импортозамещения в российской микроэлектронике
  • 08.04 17:23
  • 108
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 08.04 16:31
  • 3
Лавров заявил об отходе Киева от стамбульских договоренностей в новом проекте соглашения с РФ