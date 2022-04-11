В ходе спецоперации на Донбассе замечен новый российский бронеавтомобиль «Буран»

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Новейший российский бронеавтомобиль «Буран» впервые был представлен публике в 2020 году. Однако он уже завоёвывает популярность среди военных – как российских, так и зарубежных.

Недавно стало о продвижении данной машины на внешнем рынке – командование армянских вооружённых сил заинтересовалось этой новинкой российской оборонки и в итоге заключило контракт на сборку «Бурана» (видимо, крупноузловую, из машинокомплектов) на своих производственных мощностях.

Теперь появились сведения об участии данного бронеавтомобиля в украинском конфликте. Так, на одном из видео, выложенных в социальных сетях, замечен «Буран» в боевых порядках российских войск, продвигающихся в Мариуполе. Возможно, что по итогам применения новой техники в боевых условиях ВС РФ вслед за Арменией примут решение о массовых закупках машины.

Как утверждается на сайте производителя, компании «Нижегородское авиационное общество», на «Буран» заказчик может установить любой предпочитаемый им модуль, в том числе боевой. Вместимость составляет от 6 до 8 чел. Уровень защиты соответствует 2-му по STANAG 4569 – против пуль 7,62 мм х 39, летящих с дистанции 30 м; против осколков при подрыве снаряда в 80 м; и против мины с зарядом 6 кг взрывчатого вещества. Снаряжённая масса составляет 9,1 т, грузоподъёмность – 1,5 т.

В качестве силовой установки используется четырёхтактный двигатель ЯМЗ-534 мощностью 210 л.с., позволяющий развивать скорость до 100 км/ч при расходе 21 л топлива на 100 км.