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Российская газета

Бронеавтомобиль Buran замечен в Мариуполе

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Источник изображения: rg.ru

В ходе операции по освобождению от вооруженных формирований Украины города Мариуполь у действующих там подразделений замечен бронеавтомобиль Buran. Ранее такие специальные транспортные средства российского производства неоднократно демонстрировались на проводимых в Подмосковье Международных военно-технических форумах "Армия".



Речь идет о целом семействе двухосных хорошо защищенных вездеходов, в него входят различные модификации. Например, шасси, на которое возможна установка всевозможного оборудования, в том числе систем вооружений. Также существуют машины для перевозки шести, восьми или десяти человек, доставки грузов и эвакуации раненых.

Например, одна из моделей, представленных в то время, имеет снаряженную массу, доходящую до 9100 кг, ее грузоподъемность составляет полторы тонны.

Мощность дизельного двигателя - 210 л.с. Коробка передач может быть механической пятиступенчатой или автоматической шестиступенчатой.

Емкость двух топливных баков - 95 литров. Максимальная скорость по шоссе 100 км/ч. Запас хода - 900 км.

Интересно, что существует белорусская версия этих броневиков, называющаяся ASILAK. На ее платформе была создана 80-мм реактивная система залпового огня, имеющая восемь десятков направляющих, предназначенных для запуска авиационных неуправляемых ракет С-80.

Также сообщалась, что ведется разработка мобильного зенитного комплекса "ТРИО", способного применять два типа ракет: 9М37М и Р-60-НТ.


Алексей Брусилов

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Страны
Украина
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