Словакия передала Украине дивизион зенитной ракетной системы С-300ПМУ

Словацкие СМИ сообщили, что Словакия передала Украине в порядке военной помощи свой единственный дивизион зенитной ракетной системы С-300ПМУ советского производства, который уже находится на территории Украины. Согласно опубликованному видео, 5 апреля 2022 года эшелон с техникой данного дивизиона был отправлен со словацкой станции Середа на Украину.

Транспортировка на Украину переданного из состава вооруженных сил Словакии дивизиона зенитной ракетной системы С-300ПМУ, 05.04.2022 (с) социальные сети

Поставку системы С-300ПМУ Украине подтвердил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, который в настоящее время находится в Киеве в составе делегации Европейской комиссии, заявивший: "На основании запроса Украины об оказании помощи в осуществлении самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, как прямого результата вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, Словацкая Республика безвозмездно передала Украине ЗРС С-300. Это ответственное решение, которым Словацкая Республика, как страна, поддерживающая мир, свободу и защиту прав человека, оказывает помощь в виде чисто оборонительной системы Украине и ее невинным гражданам, и мы верим, что эта система будет помогите спасти как можно больше невинных украинцев от дальнейшей агрессии путинского режима. Дарение системы не означает, что Словацкая Республика стала частью вооруженного конфликта в Украине. Также заверяю, что оборона Словацкой Республики по-прежнему обеспечена и в ближайшие дни будет усилена дополнительной системой противоракетной обороны наших союзников".

В настоящее время в связи с конфликтом на Украине на территории Словакии силами НАТО развернуты три батареи ЗРС Patriot из состава ВВС Германии и Нидерландов. Решение о передаче Словакией Украине своего дивизиона С-300ПМУ было принято еще в середине марта, но словацкая сторона вела торг с западными странами, стараясь выбить за это как можно более значительную компенсацию.

Напомним, что Словакия располагала одним дивизионом ЗРС С-300ПМУ (экспортный вариант ЗРС С-300ПС), полученным еще ЧССР в 1989 году, но в 1993 году после распада Чехословакии переданным Словакии по разделу военного имущества. Дивизион имел четыре пусковые установки.