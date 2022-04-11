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ЦАМТО

Группа Leonardo завершила модернизацию кораблей ВМС Бахрейна

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Логотип Leonardo
Логотип компании Leonardo.
Источник изображения: http://www.leonardocompany.com/

ЦАМТО, 8 апреля. Группа Leonardo объявила о состоявшейся на минувшей неделе в штабе командования ВМС Бахрейна в Мина Салман церемонии передачи последнего из шести модернизированных боевых кораблей, ракетный катер "Аль-Тавила" (Al Taweelah) класса "Ахмад Аль Фатех".

"Аль-Тавила" является одним из четырех ракетных катеров, которые были построены для Бахрейна немецкой компанией Lurssen в 1980-х гг. Передача судна заказчику состоялась после успешного завершения комплексных морских приемочных испытаний (ISAT). Как и ранее, модернизация "Аль-Тавила" включала оснащение корабля новой системой управления оружием, оказание услуг обучения личного состава и материально-техническую поддержку. Благодаря новой системе боевого управления разработки Leonardo, теперь на корабле в режиме реального времени можно получать и обрабатывать информацию, поступающую от различных датчиков, установленных на борту. СБУ обеспечивает автоматическую координацию систем вооружения с точки зрения оценки угроз, планирования операций и управления вооружением во время боя.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2015 года Selex ES (сейчас подразделение Leonardo) подписала с командованием ВМС Бахрейна контракт стоимостью более 50 млн. евро на проведение модернизации шести военных кораблей неназванных типов. Работы предполагалось выполнить в течение пяти лет. Соглашение также предусматривало оказание услуг обучения личного состава и материальное обеспечение. Детали программы не раскрывались, однако согласно сообщениям СМИ, она включала модернизацию двух построенных компанией Lurssen в 1980-х гг. корветов класса "Аль-Манама" и четырех ракетных катеров класса "Ахмад Аль Фатех".

В частности, первыми в рамках контракта группа Leonardo модернизировала корветы (50) "Аль-Манама" и (51) "Аль-Мухаррак" проекта MGB-62, которые были переданы ВМС Бахрейна в декабре 2017 года и в ноябре 2018 года. Сообщалось, что они были оснащены РЛС SPS-732, РЛС управления огнем NA-25X, а также электронно-оптической системой управления огнем Medusa Mk.4.

Аналогичное оборудование впоследствии было замечено на борту ракетного катера "Абдул Рахман аль-Фадхель" (Abdul Rahman al-Fadhel) класса "Ахмад Аль Фатех", также модернизированного группой Leonardo.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Компании
Leonardo
Lurssen
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