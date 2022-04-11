Бывший конгрессмен США: Американский ВПК требует невиданных бюджетных затрат

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Бюджет оборонной программы США все более разрастается. Обоснованием для этого выставляется необходимость противостояния России и Китаю. Как пишет бывший американский конгрессмен Дэвид Стокман, таких денег военный бюджет США не видел в самый разгар холодной войны.

Администрация Байдена решила потратить на оборонные нужды в 2023 году фантастическую сумму в 831 миллиард долларов.

Стокман назвал пузырем военно-промышленный комплекс (ВПК) США, который требует невиданных в истории человечества бюджетных затрат, для обоснования которых на ВПК страны работают различные исследовательские организации.

Бывший конгрессмен напоминает, что в годы президентства Дуайта Эйзенхауэра, когда США «противостоял мощный Советский Союз», военные траты США были гораздо ниже, чем сейчас. С распадом СССР нет реальной страны, которая могла бы угрожать США, однако, по мнению Стокмана, «американская военная машина не стала отправляться на покой».

Вроде бы после окончания Холодной войны расходы на оборонку должны были снижаться, однако и при Клинтоне, и при Буше, и при последующих президентах бюджет Пентагона только возрастал.

Для сравнения: военные бюджеты двух «злейших» врагов Соединенных Штатов и НАТО – Китая и России – составляют 25 и 5,5% от американского соответственно. Кроме того, как рассуждает Стокман, угроза КНР выглядит сомнительной, так как Китай сильно зависит от западного рынка сбыта.

По словам бывшего конгрессмена, вашингтонские ястребы способны создавать и/или ретранслировать абсолютные небылицы, когда это служит их цели.