Войти
Военное обозрение

Названы сроки запуска межпланетной автоматической станции «Луна-25» в рамках российской лунной программы

167
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Россия возобновляет лунную программу после 46-летнего перерыва, дата запуска к естественному спутнику Земли межпланетной автоматической станции "Луна-25" определена. Об этом рассказал заместитель генерального конструктора по электрическим системам НПО им. С.А.Лавочкина Александр Митькин.

Станция "Луна-25" отправится в полет в конце августа этого года, запуск будет производиться с космодрома Восточный. Станция уже готова, все необходимые испытания завершены, последней была испытана высокоточная система посадки станции.

18 июля мы выезжаем на космодром Восточный, и 22 августа мы полетим на Луну

- заявил Митькин.

Для посадки на поверхности Луны выбраны две точки в районе южного полюса. В качестве основной названа точка севернее кратера Богуславского, в качестве резервной - юго-западнее кратера Манцини. Планируется, что после посадки аппарат проведет забор грунта, его исследования, а также изучит полярную экзосферу земного спутника.

Таким образом после 46-летнего перерыва Россия вернется нам Луну. Последней советской межпланетной автоматической станцией стала "Луна-24", стартовавшая в 1976 году, в современной России лунная программа существовала только на бумаге.

После миссии "Луна-25", в рамках лунной программы Россия планирует в 2024 году отправить к Луне орбитальную станцию "Луна-26", в 2025 году - посадочную станцию "Луна-27". Создание этих станций включено в действующую Федеральную космическую программу до 2025 года.

Между тем в США еще в 2020 году раскритиковали российскую лунную программу и заявили об отставании России и Китая в "лунной гонке". Также было заявлено, что планируемая к запуску российская лунная станция "Луна-25" уже устарела.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
НПО Лавочкина
Проекты
2020-й год
Луна
Похожие новости
18.12.2013
Нефритовый заяц скачет по Луне
22.08.2013
Обитаемая лунная база: близкая и далекая
02.04.2012
"Да такого себе не позволял даже Королев!"
28.09.2011
На Марс через Луну
18.11.2010
Курс – Луна
02.07.2010
Россия прощается с космосом
08.12.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.04 02:27
  • 65
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 11.04 02:01
  • 6
Российская армия задействует в спецоперации самоходные минометы "Тюльпан"
  • 11.04 01:44
  • 14
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.04 23:21
  • 22605
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.04 21:57
  • 2
Война на Украине – проблема мигрантов
  • 10.04 21:45
  • 3
Правительство в три раза увеличит финансирование льготных кредитов для промышленности
  • 10.04 13:32
  • 77
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 10.04 11:22
  • 134
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 10.04 08:03
  • 2
Новейшие бронеавтомобили "Тайфун-У" впервые будут задействованы в параде Победы в Санкт-Петербурге
  • 10.04 07:55
  • 1
В США рассказали о слежке за российской армией на Украине из космоса
  • 09.04 03:27
  • 19
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 09.04 02:33
  • 2
Россия готовится летать только на отечественных самолетах
  • 09.04 01:46
  • 5
Проблемы импортозамещения в российской микроэлектронике
  • 08.04 17:23
  • 108
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 08.04 16:31
  • 3
Лавров заявил об отходе Киева от стамбульских договоренностей в новом проекте соглашения с РФ