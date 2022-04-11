Названы сроки запуска межпланетной автоматической станции «Луна-25» в рамках российской лунной программы

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Россия возобновляет лунную программу после 46-летнего перерыва, дата запуска к естественному спутнику Земли межпланетной автоматической станции "Луна-25" определена. Об этом рассказал заместитель генерального конструктора по электрическим системам НПО им. С.А.Лавочкина Александр Митькин.

Станция "Луна-25" отправится в полет в конце августа этого года, запуск будет производиться с космодрома Восточный. Станция уже готова, все необходимые испытания завершены, последней была испытана высокоточная система посадки станции.

18 июля мы выезжаем на космодром Восточный, и 22 августа мы полетим на Луну

- заявил Митькин.

Для посадки на поверхности Луны выбраны две точки в районе южного полюса. В качестве основной названа точка севернее кратера Богуславского, в качестве резервной - юго-западнее кратера Манцини. Планируется, что после посадки аппарат проведет забор грунта, его исследования, а также изучит полярную экзосферу земного спутника.

Таким образом после 46-летнего перерыва Россия вернется нам Луну. Последней советской межпланетной автоматической станцией стала "Луна-24", стартовавшая в 1976 году, в современной России лунная программа существовала только на бумаге.

После миссии "Луна-25", в рамках лунной программы Россия планирует в 2024 году отправить к Луне орбитальную станцию "Луна-26", в 2025 году - посадочную станцию "Луна-27". Создание этих станций включено в действующую Федеральную космическую программу до 2025 года.

Между тем в США еще в 2020 году раскритиковали российскую лунную программу и заявили об отставании России и Китая в "лунной гонке". Также было заявлено, что планируемая к запуску российская лунная станция "Луна-25" уже устарела.