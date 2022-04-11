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Российская газета

Украина может получить словацкие колесные САУ Zuzana

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Источник изображения: Pfc. Jacob Bradford / US Army / wikimedia.org

Словакия может поставить вооруженным формированиям Украины колесные самоходные установки М-2000 Zuzana. Соответствующая информация опубликована на портале издания Army Recognition.

Сообщается, что в настоящее время военное ведомство этой страны уже поставляет киевскому режиму противотанковые и зенитные ракеты, различные боеприпасы и горючее.

Что же касается САУ, то на вооружении словацкой армии имеется всего лишь шестнадцать таких боевых машин, которые были приняты на вооружение почти четверть века назад.

Основой для разработки этой модификации являлась самоходка vz.77 Dana (8х8), затем на нее вместо 152-мм орудия установили 155-мм гаубицу натовского калибра.

Утверждается, что максимальная дальность стрельбы - 39600 метров. По всей видимости, речь идет об активно-реактивных снарядах, при использовании обычных дистанция до поражаемых целей существенно сокращается. Заряжание автоматизировано, но максимальная скорострельность не превышает шести выстрелов в минуту.

Боекомплект рассчитан на сорок выстрелов. Экипаж состоит из четверых военнослужащих. Скорость по шоссе - 80 км/ч. Запас хода по топливу - 750 км.

Эксперты отмечают, что данные САУ уже порядком выработали свой ресурс, поэтому словацкая армия их заменяет на более совершенные Zuzana 2, имеющие дальнобойные орудия со стволом длиной 52 калибра.

Ранее словацкие производители предлагали ВСУ 155-мм самоходки EVA, изготавливаемые на трех- или четырехосных вариантах автомобилей-вездеходов Tatra.

Также сообщалось, что в Чехии заказана партия из 26 Dana M2, за которую, якобы, уже заплатили 40 млн долларов. Правда, в настоящее время о реализации этой сделки уже длительное время ничего не слышно. Пока же Чехия отправляет Украине старые танки Т-72М1 и боевые машины пехоты BVP-1, являющиеся клонами советских БМП-1 образца 1965 года.


Алексей Моисеев

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Страны
Словакия
Украина
Чехия
Продукция
Dana vz.77
БМП-1
Т-72
Компании
Tatra
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