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РИА Новости

В Кремле ответили на вопрос о сроках спецоперации на Украине

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Российские военные во время патрулирования улиц Мариуполя
Российские военные во время патрулирования улиц Мариуполя.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Цели военной спецоперации РФ на Украине достигаются, ведется предметная работа - и по линии Вооруженных сил, и по линии переговорщиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о продолжительности операции.

В четверг Песков в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что РФ надеется, что спецоперация на Украине "в ближайшие дни, в обозримом будущем" достигнет своих целей.

"Речь идет об обозримом будущем... Операция продолжается, цели достигаются, ведется предметная работа, как по линии военных в плане продвижения операции, так и по линии переговорщиков, которые находятся в переговорном процессе с украинскими визави", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли Россия надеется завершить операцию на Украине "ближайшие дни, в обозримом будущем" или это заявление просто фигура речи.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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