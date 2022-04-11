Германия вооружит ракетами имеющиеся БЛА "Херон-TP"

ЦАМТО, 8 апреля. Бюджетный комитет парламента Германии 6 апреля на своем заседании одобрил выделение 152,6 млн. евро на оснащение вооружением беспилотный летательных аппаратов "Херон-TP" класса MALE, имеющихся в составе ВС Германии.

Члены комитета одобрили запрос правительства на приобретение для вооружения пяти БЛА "Херон-TP" 140 высокоточных ракет, включая 60 учебных боеприпасов. Контракт на поставку будет заключен с израильской компанией и выполнен в течение двух лет. Специально разработанные для БЛА высокоточные боеприпасы планируется применять для быстрого и точного поражения техники и позиций противника с минимальными побочными разрушениями.

Хотя непосредственным поводом для принятия решения о вооружении БЛА стала спецоперация России на Украине, следует отметить, что новое правительство Германии заявило о своей поддержке такого решения еще до событий конца февраля. Принятие на вооружение ВС Германии вооруженных БЛА обсуждалось политическими партиями более 6 лет. Правящие партии подготовили почву для принятого решения в своем коалиционном соглашении в прошлом году.

Объявляя о принятом решении, Министерство обороны Германии заявило, что этот шаг "позволит улучшить защиту немецких солдат, находящихся за границей".

Германия использовала полученные в лизинг невооруженные израильские БЛА линейки "Херон" с 2010 года в основном для поддержки международных операций.

Решение о вооружении БЛА обременено рядом жестких правил. Так, любое развертывание вооруженных БЛА за границей должно быть предварительно одобрено парламентом Германии, который должен будет прямо указать на возможность их применения. Использование "Херон-TP" также будет регулироваться международными и конституционными ограничениями, а также ограничениями, установленными Бундестагом в отношении той или иной операции, района ее проведения и состава комплекса. Использование БЛА разрешено только для борьбы с "законными целями" по трактовке международного гуманитарного права.

Кроме того, правительством должны быть разработаны, а комитетом по обороне и комитетом по иностранным делам одобрены принципы эксплуатации вооруженных БЛА. Только после согласования данного документа БЛА будут допущены к боевому применению.

В заявлении о вооружении "Херон-TP" не упоминался проект "Евродрон" (Eurodrone), в котором участвуют Германия, Франция, Италия и Испания. Объявляя о проекте в 2021 году, бывший министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что первоначальные контракты не будут включать вооружение системы, но в перспективе это возможно. Пока неизвестно, как решение о вооружении "Херон-TP" повлияет на проект "Евродрон".

Как сообщал ЦАМТО, ВС Германии выбрали "Херон-TP" в 2015 году в качестве временного решения до принятия на вооружение европейского БЛА класса MALE. В июне 2016 года с компанией Israel Aerospace Industries было подписано предварительное соглашение, предусматривающее передачу в лизинг пяти БЛА "Херон-TP". Опцион к соглашению предусматривал возможность вооружения БЛА на более позднем этапе.

В июне 2018 года после одобрения сделки бюджетным комитетом парламента ФРГ Федеральное ведомство по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) и выступающая основным подрядчиком Airbus Defense and Space заключили договор о предоставлении в лизинг пяти способных нести вооружение БЛА "Херон-TP" компании IAI и сопутствующих услуг. На финансирование лизинга БЛА комитет Бундестага выделил 895 млн. евро (1,05 млрд. долл.). Предполагалось, что БЛА будут эксплуатироваться ВС Германии с неназванной базы в Израиле.

В конце 2020 года СДПГ отказалась дать согласие на вооружение БЛА и инициированный Бундесвером проект был приостановлен. Однако после федеральных выборов 2021 года Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Союз-90"/ "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии (СвДП) в своем коалиционном соглашении указали, что данная возможность будет реализована в течение периода их нахождения у власти.